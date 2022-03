La dottoressa Pimple Popper, l’enorme trauma di Ken che l’ha sconvolto: un vero e proprio spiacevolissimo episodio, cos’è successo!

Non aveva affatto fiducia nei medici, ma Ken ha ugualmente scelto di chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper. Da diverso tempo, aveva il corpo completamente pieno di escrescenze, ma ora non ne ha potuto più ed ha chiesto aiuto alla dermatologa.

Un caso molto simile a quello di Ken, l’abbiamo rintracciato nella storia di Tahj. Ricordate, infatti, perché il giovane ragazzo scelse di chiedere aiuto alla dottoressa? Ebbene: è la stessa ed identica cosa che è accaduta a Ken. A partire dalla sua adolescenza, infatti, sono iniziate a spuntare su tutto il suo corpo numerose escrescenze. Ognuna di grandezze differente, le protuberanze era cresciute sulla spina dorsale, in testa e in petto, procurandogli dolori lancinanti e difficoltà a muoversi. Vi starete chiedendo perché ha aspettato così tanto? Ecco. Prima di rivolgersi a Sandra Lee, Ken si è recato da un medico, ma ne è rimasto completamente traumatizzato. Le escrescenze, infatti, gli sono state rimosse senza aspettare l’effetto dell’anestesia.

Ken a La dottoressa Pimple Popper: incredibile, spiacevolissimo episodio

Sarà stata la dottoressa Pimple Popper la volta buona di Ken? Assolutamente si! Giunto in clinica per farsi rimuovere tutte le escrescenze che gli rendevano la vita impossibile, il giovane uomo ne è uscito completamente rinato. La patologia di cui soffriva Ken da diverso tempo era chiamata steatocistoma e consiste nella formazione di escrescenze, più o meno grosse, su tutto il corpo. Assolutamente nulla di grave, da come si può chiaramente comprendere, ma il paziente della dermatologa voleva ugualmente ritornare a svolgere la vita che aveva prima.

Al momento del suo arrivo in clinica, la dottoressa ha iniziato a rimuovere quelle cisti che non solo erano più grosse, ma che gli procuravano più fastidio rispetto a tutte le altre.

Rapida ed indolore: potrebbero essere proprio questi gli aggettivi utili a descrivere l’operazione di rimozione delle cisti. Al suo termine, Ken si è detto più che soddisfatto.