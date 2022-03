La magnifica donna della foto è la mamma di un’amata conduttrice: notate anche voi la somiglianza? Sono due gocce d’acqua?

“Chi tiene la mamma è ricco e non lo sa”: è proprio così che ci viene da iniziare questo articolo perché è proprio questo a cui abbiamo pensato appena abbiamo visto questo scatto. La donna raffigurata in foto è la mamma di un’amata conduttrice, ma l’avete mai riconosciuta?

Non è assolutamente la prima volta che vi abbiamo parlato di scatti appartenenti al passato di questo famoso volto della tv nostrana! Attivissima sul suo canale social ufficiale, la conduttrice ama condividere ogni cosa col suo pubblico. A partire da scatti che la ritraggono in compagnia della sua famiglia fino a foto che appartengono ai vecchi tempi, la presentatrice è solita rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto ciò che riguarda la sua vita. È proprio per questo motivo che, dando un’occhiata al suo profilo dettagliatamente, siamo riusciti a rintracciare uno scatto della sua splendida mamma da giovanissima. La loro somiglianza è davvero impressionante!

È la mamma di un’amatissima conduttrice: somiglianza choc

Avete già qualche idea di chi stiamo parlando? Lei è la mamma di un’amatissima conduttrice, che proprio recentemente è stata sul piccolo schermo nel programma di Michelle Hunziker. Se fate attenzione ad ogni minima sfaccettatura della fotografia, vi assicuriamo, non farete affatto fatica a capire di chi parliamo. La somiglianza tra mamma e figlia è davvero impressionante.

Stiamo parlando proprio di lei: la mamma di Ilary Blasi! Ebbene si, è proprio lei la splendida donna raffigurata in questa foto del passato. Non sappiamo quanti anni abbia nella foto, ma quello che non si può fare a meno di notare è la somiglianza tra loro. Diteci la verità: l’avevate riconosciuta?

Che lavoro fa la mamma di Ilary Blasi?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: che lavoro fa la mamma di Ilary Blasi? Così come suo marito e le altre due figlie, anche la splendida donna ha scelto un lavoro completamente differente da sua figlia. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che Daniela – è questo il suo nome – sia una vigilessa. L’avreste mai detto?

Insieme alla sua mamma e al suo papà, Ilary è davvero splendida, vero?