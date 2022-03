Ricordate Alessia, una delle giovanissime ragazze di Non è la rai? Dopo il programma ha cambiato lavoro: cosa fa oggi e com’è.

Non è sempre detto che chi decide di prendere parte ad un programma televisivo, deve farlo necessariamente per sempre. Ad esempio, Luca Argentero – nonostante sia amatissimo e famoso – proprio recentemente ha raccontato che il suo sogno non era assolutamente quello di diventare un attore. Oltre a lui, però, ce ne sono tantissime altre persone che hanno scelto di fare tutt’altro nella vita nonostante il successo riscontrato. È il caso di Alessia, giovanissima ragazza di Non è la rai.

Nel corso di queste intense settimane, vi abbiamo raccontato di alcune ragazze di Non è la rai, mostrandone non solo il loro cambiamento, ma anche la loro vita oggi. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della giovanissima Federica Morais. Se dovessimo portare la nostra mente nel passato e ripercorrere i momenti salienti di Non è la rai, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la giovanissima Alessia Di Francescantonio. All’epoca della sua partecipazione al programma, aveva soltanto 18 anni, ma la sua energia era talmente coinvolgente che ogni sua esibizione si dimostrava una vera e propria festa. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi?

Dopo Non è la rai Alessia Di Francescantonio ha cambiato vita: cosa fa oggi

Sono tantissime le ragazze che hanno partecipato a Non è la rai nel corso delle quattro edizioni del programma e sono altrettanto diverse coloro che, nonostante il successo riscontrato, hanno scelto di abbandonare il mondo dei riflettori per dedicarsi ad altro. È il caso, ad esempio, di Alessia Di Francescantonio. A distanza di anni dal suo “addio” alla trasmissione cult dei canali Mediaset, siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed oltre a constatare la sua incredibile bellezza, abbiamo anche scoperto che ad oggi la sua vita sembrerebbe essere radicalmente cambiata.

Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, infatti, sembrerebbe che Alessia Di Francescantonio non solo sia un’attrice, ma anche un’insegnante di recitazione e un’aerialist. Insomma, un cambio di vita davvero clamoroso. Lei, invece, non è cambiata affatto. Seppure siano passati anni, Alessia sembra essere sempre una ragazzina. Eccola:

Anche voi amavate la sua grinta ai tempi di Non è la rai?