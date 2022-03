Pechino Express 2022, indiscrezione clamorosa: brutto infortunio per Costantino della Gherardesca, chi potrebbe sostituirlo

Secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, Costantino della Gherardesca si sarebbe infortunato: cosa accadrà adesso a Pechino Express?

Da anni al timone dello storico adventure show, Costantino della Gherardesca potrebbe aver subito un brutto infortunio durante le registrazioni di Pechino Express 2022. A rivelarlo è Dagospia tramite la rubrica A Lume di Candela, a cura del giornalista Giuseppe Candela.

Secondo quanto rivela quest’ultimo, il noto conduttore sarebbe stato costretto a fermarsi per sottoporsi a dei controlli medici. E ovviamente la domanda che si fa spazio immediatamente è: chi lo sostituirà?

In onda da quest’anno su Sky, la nona edizione del programma potrebbe così riservare un colpo di scena totalmente inaspettato. Il nobile toscano è fin dalla seconda edizione il volto storico dello show che vede protagoniste delle coppie formate da personaggi famosi ma anche da persone sconosciute.

La loro missione è percorrere 8 000 km in varie tappe per raggiungere una meta ben precisa potendo contare solo su uno zaino ed appena un euro al giorno in valuta locale. Al momento sono ancora in gara 8 coppie. A narrare le vicende dei concorrenti è il conduttore. Ora, però, se il rumor dovesse rivelarsi fondato, la sua presenza potrebbe non essere garantita.

Pechino Express 2022, Costantino della Gherardesca infortunato? Cosa è emerso in queste ore

Secondo le voci raccolte da Dagospia, un colpo di scena attenderebbe i telespettatori che proprio questa sera potranno gustarsi un altra puntata del seguitissimo programma.

“Stando alle nostri fonti il nobile conduttore durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con un infortunio, un problema che ha portato a uno stop per gli accertamenti del caso”, si legge sul sito.

Dagospia pone infine un interrogativo non da poco: chi potrebbe sostituire della Gherardesca? Ebbene, secondo altri rumor, pare che al suo posto potrebbe subentrare Enzo Miccio. Il famoso wedding planner originario di San Giuseppe Vesuviano è tra l’altro un ex concorrente: partecipò nel 2020, ricordate?

E voi per quale coppia ancora in gioco state facendo il tifo?