Le principesse ‘lontane’ dai social, Clarissa spiega: “Lulù sta poco bene”

Le principesse poco attive sui social e Clarissa spiega le ragioni: “Lulù sta poco bene”.

Abbiamo conosciuto Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip. La vincitrice del reality aveva già partecipato ad un programma, parliamo di Riccanza ma la notorietà per tutte e tre le principesse è arrivata forte durante la permanenza nella casa e al termine è divenuta ancora più forte.

Sono tutte e tre molto amate. Hanno personalità diverse e di certo nessuna passa inosservata. Come vi abbiamo accennato, la più piccola delle tre sorelle, Clarissa, forse per i messaggi che i fan mandano per conoscere più i loro movimenti, ha fatto sapere che sono un po’ lontane dai social perchè Lulù sta poco bene. Entriamo nei dettagli delle parole dell’ex concorrente.

Il messaggio social di Clarissa: “Lulù sta poco bene”, cos’è successo alla principessa

Nelle ultime ore è arrivato un messaggio che ha messo in allarme i fan delle principesse e in particolare di Lulù. Infatti Clarissa, la più piccola delle tre sorelle, ha fatto sapere in una storia che l’ex concorrente del GF Vip sta poco bene.

Forse i migliaia di fan chiedono alle giovani di essere un po’ più attive su instagram e per questo Clarissa ha spiegato come mai sono un po’ più lontane dai social. Ha così condiviso in una storia instagram un messaggio in cui spiegava le ragioni di questa ‘pausa’ dai social momentanea.

La principessa ha raccontato che sono un po’ fuori dai social perchè Lulù sta poco bene: “Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei, perdonateci per l’essere poco attivi. Non c’è nulla di grave, state tranquilli”, ha scritto. Clarissa non è entrata nel merito della questione e quindi non sappiamo che cosa abbia di preciso Lulù. Ma dalle sue parole possiamo comprendere che non è nulla di grave e che le sorelle sono insieme vicine. Inoltre ha rassicurato i fan di ritornare lei stessa per prima ad essere più attiva.

In serata anche Lulù ha condiviso delle storie instagram. In queste storie la vediamo insieme a Manuel Bortuzzo. Come avrete capito non è nulla di grave e presto tutte le principesse torneranno ad essere molto più social.