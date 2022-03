Soleil Sorge ha raccontato di essersi sottoposta ad un ritocco estetico, ma di cui si è pentita: “Mi sento meglio”, cosa è successo.

Tante volte la chirurgia può migliorare, ma tante altre volte può anche stravolgere i connotati di una persona. È quello, ad esempio, che è successo ad una modella famosissima, di cui vi abbiamo parlato mesi fa, ma anche quello che è accaduto a Soleil Sorge.

Protagonista di Verissimo insieme a Sophie Codegoni nel corso della puntata di Domenica 27 Marzo, Soleil Sorge ha ampiamente passato in rassegna non solo la sua amicizia con l’ex tronista di Uomini e Donne, ma anche il rapporto con sua zia e di quello con i suoi ex. Insomma, un’intervista a trecentosessanta gradi, durante la quale la Sorge si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. L’ha fatto anche quando, dopo la confessione di Sophie sulla chirurgia estetica, anche lei ha ammesso di essersi sottoposta a qualche piccolo ritocco estetico, ma di essersene pentita subito dopo. “Le ho tolte e mi sento meglio”, ha detto. Di che cosa parla esattamente?

Soleil Sorge e quel ritocco estetico di cui si è pentita: la rivelazione

Non solo Diletta Leotta ha raccontato del suo rapporto con la chirurgia estetica a Verissimo, ma l’hanno fatto anche Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Entrambe hanno confessato di essersi concesse qualche piccolo ritocco, ma di essersene pentite dopo un po’ di tempo. Oltre al suo Lato A, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essersi rifatta le labbra, ma quando ha capito che la chirurgia la stava deturpando, ha immediatamente provveduto per ritornare indietro. Quale sarebbe, invece, il ritocco a cui si è concessa l’ex concorrente del GF Vip?

Caso ha voluto che Soleil e Sophie siano accomunate anche dallo stesso ritocco estetico. Entrambe, come rivelato a Verissimo, si sono rifatte le labbra. Ed entrambe se ne sono pentita subito dopo. “Anche io le ho ritoccate. Dopo, però, ho fatto la ialuronidasi prima di entrare nella casa. Non mi piaceva più la forma delle labbra”, ha detto. Rivelando che una volta ritornata al naturale, si piace molto di più.

