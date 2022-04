Da bambina era già simpaticissima, ora è una concorrente di Pechino Express: la riconoscete?

In questo periodo la stiamo vedendo come concorrente di Pechino Express, in onda su Sky Uno e Now: sapete dirci chi è questa bimba?

Dallo scorso 10 marzo è tornato l’adventure reality che ha conquistato il pubblico molti anni fa: Pechino Express, giunto alla sua nona edizione, è passato quest’anno da Rai 2 a Sky Uno e Now, ma il suo successo rimane immutato.

Merito del format che riesce ad essere sempre più avvincente per i telespettatori, ma anche della simpatia di Costantino della Gherardesca, che lo conduce fin dalla seconda edizione, quando il nobile toscano subentrò ad Emanuele Filiberto di Savoia.

La rotta per le coppie viaggiatrici di quest’anno è quella dei Sultani: si svolge infatti in Medio Oriente, tra gli Stati della Turchia, la Giordania, l’Uzbekistan e gli Emirati Arabi. Proprio ieri è andata in onda la quarta puntata che ha visto l’eliminazione della coppia Padre e Figlio alias Ciro e Giovanbattista Ferrara.

Tra i concorrenti ancora in gara c’è anche colei che vedete in questo tenerissimo scatto di quando era bambina. Riuscite a capire di chi si tratta?

Chi è la bambina nella foto: è proprio l’amatissima concorrente di Pechino Express

La bellissima bambina dall’aria birichina che vedete è una conduttrice sulla cresta dell’onda da molti anni che ha avuto una storia d’amore con un ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip.

Lui è Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, arrivato terzo alla finale del reality di Canale 5. Avrete certamente capito che si tratta di Victoria Cabello, che insieme a Paride Vitale forma la coppia de I Pazzeschi.

Nata a Londra il 12 marzo del 1975 da padre italiano e madre inglese, è cresciuta in Italia, precisamente a Como. La sua notorietà è cominciata negli anni ’90, quando iniziò a lavorare per MTV, ricordate? Per lei ci sono state Le Iene, dove ha svolto il ruolo di inviata dal 2002 al 2007, Quelli che il calcio come conduttrice ed X Factor come giudice.

Dallo scatto pubblicato su Instagram che la ritrae da piccola, si nota subito che il carisma e la simpatia accompagnano la Cabello fin dalla tenera età.