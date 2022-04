Belen Rodriguez, pazzesco: mostra il suo camerino e c’è un ‘particolare’ incredibile

Nelle sue Instagram stories Belen Rodriguez mostra ai follower il suo camerino: spunta un dettaglio impossibile da non notare.

Periodo d’oro per Belen Rodriguez che, se da un lato ha realizzato il sogno di condurre Le Iene, dall’altro sembra stia ritrovando l’amore forse mai finito con l’ex marito Stefano De Martino. I due sono stati avvistati insieme spesso nelle ultime settimane e anche se non c’è stata ancora la loro conferma ufficiale, tutto fa supporre che il lieto fine sia dietro l’angolo.

Mentre il papà e il fratello Jeremias sono in Honduras come concorrenti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, la bella argentina sembra aver aperto un nuovo capitolo della sua vita.

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese avvenuta poco tempo dopo la nascita della sua seconda figlia Luna Marì, Belen è ripartita più carica e piena di entusiasmo che mai continua ad incantare in tv e sui social anche per il suo stile glamour.

Proprio nelle ultime ore, non è passata inosservata una sua storia Instagram dove mostra il proprio camerino, autentico ‘regno’ di abiti e scarpe all’ultimo grido. Inoltre, un dettaglio balza dubito all’occhio, vediamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez, avete visto cosa c’è nel suo camerino? Impossibile non farci caso!

Sempre stilosa al massimo, la showgirl si è immortalata in uno dei suoi selfie che tanto piacciono ai fan. Un autoscatto allo specchio in cui la si vede col giubbino nero in pelle, occhiali da sole e mascherina, molto probabilmente nel dietro le quinte de Le Iene.

Titolare di ben due marchi di moda insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, la Rodriguez è sempre molto attenta ai suoi look. Incluso l’abbigliamento da mare, s’intende. Proprio questa sua passione l’ha portata a dare vita, con sua sorella, alla linea di costumi da bagno Me Fui. Da vera imprenditrice, ha poi coinvolto anche Jeremias in un altro progetto riguardante la moda.

E’ evidentemente per questo che possiede una gamma infinita di paia di scarpe, di ogni modello e colore. Le avete notate nella foto? Sono a terra, proprio alle sue spalle. Sebbene sia ormai noto il suo gusto nel vestire, inutile negare che anche stavolta Belen è riuscita a stupire tutti.

Visto che meraviglia?