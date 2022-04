Bridgerton 3, chi sarà protagonista nella nuova stagione: tutte le curiosità

Bridgerton 3 ci sarà? La risposta è assolutamente si! Chi sarà protagonista della nuova stagione? Scopriamo insieme tutte le curiosità

Ebbene, abbiamo sognato con la prima, ci siamo innamorati con la seconda ed ora non possiamo fare altro che attendere la terza stagione di Bridgerton, la serie in onda su Netflix che a partire dallo scorso 2021 ha fatto breccia nei nostri cuori!

La storia segue le vicende del romanzo della scrittrice Julia Quinn, I Romanzi di Bridgerton, e come ben sappiamo si tratta di otto storie ognuna incentrata su un membro della famiglia Bridgerton. La prima stagione che ha visto al centro la storia di Daphne Bridgerton con il Duca di Hastings ha dato il là di partenza ad una serie che si è immediatamente rivelata un gran successo. Il seguito era assolutamente atteso e siamo stati accontentati!

Ebbene, Shonda Rhimes ci ha visto lungo portando sugli schermi una storia che tiene i telespettatori incollati allo schermo. Dalla prima stagione a tirare le fila della storia è Lady Whistledown che è un po’ una moderna ‘Gossip Girl’ che però in questa seconda stagione sebbene resti sconosciuta ai membri dell’alta società londinese, si sente ormai completamente scoperta quando a conoscere la sua vera identità è la sua amica di infanzia.

Ma la seconda stagione ci ha tenuti con il fiato sospeso fino all’ultimo momento, fin quando il Visconte Anthony Bridgerton non ha realmente compreso che il gentiluomo che è in lui avrebbe dovuto solo fare una scelta di cuore, conquistando con lo sguardo la sua Viscontessa. A questo punto, a conclusione della storia sentiamo però che non ci basta, ne vogliamo ancora. Siamo quindi in attesa di scoprire di più sulla terza stagione. Quando andrà in onda Bridgerton 3? Fan della serie, non dovete fare altro che scorrere per saperne di più.

Bridgerton 3, chi sarà protagonista della terza stagione in onda su Netflix

Sì, Bridgerton 3 ci sarà. La domanda è, quando andrà in onda? Quale sarà la storia al centro della terza stagione? Tante sono le domande e le curiosità che abbiamo su questa storia che di volta in volta si fa sempre più travolgente.

Ci fa mettere nei panni di Eloise Bridgerton facendoci sognare un mondo che ancora oggi non da il giusto spazio ed il giusto peso alla figura della Donna, come se scegliere non fosse forse un suo diritto. Ci fa immedesimare nei panni di una possibile duchessa o viscontessa quando al centro della narrazione c’è una storia d’amore fatta di passione travolgente e di anime che si sussurrano parole d’amore con lo sguardo, perché infondo un po’ di romanticismo non guasta.

E se ad averci fatto sognare in questa stagione ci sono stati Anthony Bridgerton e Kate Sharma, tanto da desiderare di volteggiare in quei giardini incantanti ed in quelle splendide sale da ballo.. Cosa sappiamo invece della terza stagione?

Protagonista della nuova stagione sarà Benedict Bridgerton e ritroveremo al centro della storia una delle fiabe più antiche e più amate, quella di Cenerentola. Sophie, sua amata, è figlia illegittima del Conte di Penwood alla morte del padre non ha potuto godere degli agi e dei privilegi dell’alta classe sociale. Sophie si ritroverà a presenziare al ballo in maschera inaugurato come in ogni stagione da Lady Bridgerton, ma proprio come Cenerentola allo scoccare della mezzanotte dovrà dileguarsi e sparire. Vivere con la matrigna e le sorellastre non sarà affatto facile.. Ma se Bridgerton qualcosa ce la insegna, è che per alcuni possiamo ancora sperare in un lieto fine, no?

Quando andrà in onda la nuova stagione? Al momento le riprese sono ferme ma si dovrebbe partire questa estate. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?