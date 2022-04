Brutto momento per Andreas Muller: sui social spiega a tutti il suo problema

Brutto momento per Andreas Muller: il ballerino di Amici spiega sui social cosa sta succedendo nella sua vita.

Andreas Muller non sta vivendo un buon momento. Il ballerino di Amici parlando con i suoi fan, attraverso il box delle domande su instagram, si è soffermato su alcuni punti spiegando cosa sta succedendo nella sua vita.

L’abbiamo conosciuto proprio nel famoso talent show anni fa, quando è entrato come allievo. Per un infortunio fu costretto a ritirarsi ad un passo dal Serale per farvi ritorno l’anno dopo e uscirne da vincitore. E’ tornato ad Amici come professionista, ma come abbiamo anche avuto modo di vedere in queste prime puntate del Serale della ventunesima edizione, non è presente. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo che cosa ha confessato il professionista.

Andreas Muller, brutto momento per il ballerino: spiega sui social cosa sta accadendo

Da diversi anni Andreas Muller fa parte del corpo di ballo di professionisti di Amici di Maria De Filippi. Nella scuola non ha trovato solo il lavoro ma anche l’amore. Infatti il ballerino è fidanzato con la maestra di ballo Veronica Peparini.

Da qualche settimana ha avuto inizio il serale della ventunesima edizione del talent e Andreas non è presente tra i professionisti. Il ballerino nelle ultime ore ha risposto sui social ad alcune domande che i fan gli hanno fatto e ha raccontato che non sta passando uno dei momenti migliori della sua vita: “Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa ma so per certo che c’è una ripresa che mi aspetta”. I suoi follower gli hanno anche chiesto del rapporto con la Peparini.

Andreas ha risposto con tutta la sincerità e onestà: “Ci sono anche qui le curve, siamo umani… posso dire che Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in tv e sono fortunato in questo momento ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza“. Senza filtri ha inoltre spiegato, sempre rispondendo ad altre domande, che si sente depresso, troppe cose lo hanno toccato: “Sicuramente sono giù, completamente scarico e spento”.

Come da lui riportato tra i suoi problemi c’è anche un infortunio che deve risolvere con un’operazione dal dicembre 2021. Il ballerino ha deciso però di non farlo ancora per non restare troppo tempo fermo visto che ha tanto lavoro adesso: “Il mio augurio è quello di arrivare se riesco a settembre e sistemare il menisco”.