Che cosa studia Sasha Sabbioni, la concorrente di Pechino Express

Sasha Sabbioni è una concorrente di Pechino Express 2022, sapete che cosa studia? Scopriamolo insieme.

Sasha Sabbioni viaggia a Pechino Express in coppia con sua madre, l’amatissima Natasha Stefanenko. La nuova edizione del reality è partita il 10 marzo ed è condotta da Costantino Della Gherardesca. Nelle prime tappe abbiamo potuto fare un po’ il punto della ‘situazione’.

Abbiamo compreso che ci sono delle coppie molto forti, e tra queste non possiamo non citare proprio quella formata da Natasha e Sasha, ovvero Mamma e figlia. Nelle prime due puntate sono arrivate nei primi tre posti alla tappa intermedia e così hanno avuto la possibilità di fare una prova per poter andare direttamente alla tappa successiva e in aggiunta poter godere anche di un bonus. Sono state proprio loro a vincere aggiudicandosi questa grande opportunità. Purtroppo nella terza tappa si sono ritrovate a rischio eliminazione ma la tappa non lo era.

La Stefanenko è un’attrice e una conduttrice famosissima con un curriculum di tutto rispetto, ma cosa sappiamo di Sasha? Sapete che cosa studia la giovane?

Sasha Sabbioni, che cosa studia la concorrente di pechino Express

A quanto pare, come si legge anche dal suo profilo instagram, Sasha sta studiando per ottenere una laurea in Economics and Management. Prima ancora di iscriversi all’Università, sembrerebbe che si sia diplomata al liceo a Los Angeles. E’ tornata poi a Milano e ha deciso di proseguire gli studi. La concorrente di Pechino Express inoltre parla fluentemente italiano, inglese e russo.