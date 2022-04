E’ diventata mamma di due gemelle, l’attrice di Harry Potter dà il dolce annuncio

E’ diventata mamma per la seconda volta, l’attrice che abbiamo seguito in Harry Potter ha dato alla luce due gemelle.

A novembre 2021 l’attrice aveva fatto sapere tramite il suo seguitissimo profilo social di essere incinta e di aspettare due gemelli: “Grazie per la nostra famiglia che cresce. Io e Cooper siamo molto entusiasti di condividere che daremo il benvenuto ai gemelli all’inizio del 2022″, aveva scritto.

Nella foto pubblicata era apparsa con il pancione insieme al suo compagno e alla primogenita nata un anno prima. Nel corso di questi mesi ha mostrato l’evoluzione della sua gravidanza, condividendo una serie di foto in cui la pancia è ben evidente. Da poche ore ha emozionato i suoi migliaia di fan pubblicando una foto insieme alle due piccole gemelle appena nate: “Questo fine settimana il mio cuore è cresciuto il doppio”.

L’abbiamo vista in Harry Potter, oggi l’attrice è diventata mamma per la seconda volta di due gemelle

Forse non tutti la ricordano perchè con gli anni l’attrice è cresciuta ed è un po’ cambiata. L’abbiamo vista nella saga cinematografica Harry Potter negli ultimi tre film. Con la conclusione della saga lei ha continuato a recitare sia al cinema che in televisione e ha dedicato il tempo alla sua famiglia.

L’attrice poche ore fa ha fatto sapere ai suoi follower di essere diventata mamma per la seconda volta di due gemelle. Ha pubblicato una foto in cui si mostra insieme alle due piccole bambine e con al fianco il suo compagno. A quanto pare le bambine sono nate nel fine settimana, come lei ha scritto: “Questo fine settimana il mio cuore è cresciuto il doppio, io e Cooper abbiamo dato il benvenuto al mondo alle nostre figlie, Marigold Adele Hefner e Blossom Pearl Hefner”.

Guardando la foto l’avete riconosciuta? L’attrice in Harry Potter ha interpretato Pansy Parkinson, una studentessa di Serpeverde dello stesso anno del Prescelto, appartenente alla cerchia di amici del rivale del protagonista, Draco Malfoy. Scarlett Hefner, il cui nome per intero è Scarlett Hannah Byrne Hefner, ha interpretato Pansy in maniera impeccabile. Proprio l’attrice ha dato alla luce due gemelline: “La nostra casa è piena d’amore con le nostre tre figlie e non potremmo essere più felici”.