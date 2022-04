Dottor Nowzaradan visibilmente commosso: quello che è successo emoziona tutti

Il dottor Nowzaradan condivide con i fan la gioia di un momento speciale: difficile non notare l’emozione sul suo volto, cos’è successo.

Lo conosciamo soprattutto per il suo ruolo di “acerrimo nemico dei chili di troppo” che lo lega a più di cento episodi della serie Vite al limite grazie alla sua competenza in materia di obesità. All’anagrafe è Younan Nowzaradan, ma per tutti è semplicemente il dottor Nowzaradan.

Nato a Teheran l’11 ottobre del 1944, l’amato volto di Real Time è un medico iraniano diventato cittadino statunitense. Si è laureato nel 1970 nella sua città natale per poi andare a studiare negli States, dove ha ampliato la sua formazione frequentando la Saint Louis University e svolgendo il tirocinio al St. Johns Hospital di Detroit.

Specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica, lavora a Houston e nel 2012 è apparso per la prima volta a Vite al limite, programma di cui è direttore e produttore uno dei suoi figli, Jonathan.

Qui lo vediamo aiutare centinaia di pazienti alle prese con gravissimi problemi di sovrappeso e la sua esperienza medica è stata anche raccontata nella serie My 600-lb Life. Una vera e propria missione la sua, che gli ha regalato non poche soddisfazioni proprio come quella arrivata in queste ore.

Il dottor Nowzaradan non trattiene l’emozione: cosa gli è successo

Molto seguito sui social, il famoso medico ha voluto rendere partecipi i fan della gioia di queste ore. Sul suo profilo Instagram è comparso un post in cui si nota chiaramente la sua grande emozione, dettaglio che magari potrebbe stupire i telespettatori di Vite al limite, abituati al suo fare un po’ burbero ma tanto simpatico. Merito anche della voce del doppiatore che calza a pennello sul bravissimo dottore.

Sotto ad una foto che lo ritrae insieme all’equipe del reparto di Endoscopia, si legge: “Grazie allo staff del reparto di Endoscopia del gradito regalo per la Giornata Nazionale dei medici! Siamo una grande squadra!”.

Da quello che si riesce ad intuire dall’immagine, il dono comprende anche dei biglietti nei quali forse i suoi collaboratori hanno espresso tutto l’affetto e la stima che hanno verso di lui.

Un’immagine molto tenera dalla quale traspare tutto l’amore del dottore per il suo lavoro.