È nata Ginevra! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta

Una vecchia conoscenza di Uomini e Donne ha dato il benvenuto alla sua piccola, nata da pochissimo: l’ex corteggiatrice è diventata mamma!

La notizia che tutti attendevano è finalmente arrivata: a distanza di quattro anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha dato alla luce la sua bambina diventando mamma per la prima volta.

Dopo aver sempre tenuto aggiornati i fan in questi mesi sull’andamento della gravidanza, l’ex volto del dating show di Canale 5 ha voluto rendere partecipi tutti della sua gioia.

La piccola, nata dall’amore che la unisce da due anni al compagno Andrea, è stata chiamata Ginevra come anticipato già tempo fa dalla giovane. “Il resto è ancora da scrivere”, si legge nella didascalia alla foto pubblicata su Instagram che ritrae la manina della bimba mentre stringe il dito della mamma.

L’ex corteggiatrice aveva annunciato di essere incinta lo scorso settembre, ricordate?

Il suo percorso a Uomini e Donne è stato indimenticabile: l’ex corteggiatrice ora è diventata mamma

L’amatissima ex protagonista di Uomini e Donne di cui parliamo è Marianna Acierno: al programma di Maria De Filippi approdò nel 2018 per corteggiare Paolo Crivellin che però alla fine non la scelse.

Lasciatasi alle spalle quell’esperienza, Marianna ha trovato l’amore con l’imprenditore Andrea col quale ha deciso di convivere dopo un anno dal loro primo incontro. Quando aveva comunicato ai follower di essere in dolce attesa, la Acierno aveva condiviso un video su Instagram in cui si vedevano varie foto con il compagno Andrea. Alla fine il video mostrava il risultato positivo del test di gravidanza e l’ecografia della piccola.

Tantissimi in queste ore i messaggi d’affetto che Marianna sta ricevendo, segno che è rimasta nel cuore di tanti telespettatori. Merito della sua eleganza e della sua discrezione che l’ha subito fatta amare dal pubblico nonostante il suo arrivo in studio abbia portato abbastanza scompiglio nel percorso del tronista.

Ricordiamo infatti che in seguito al suo ingresso Angela Caloisi, scelta alla fine da Crivellin, si arrabbiò moltissimo e che Giorgia Caldarulo uscì dal programma.

Benvenuta Ginevra!