Elisabetta Canalis, chi è il marito Brian Perri e cosa fa nella vita

Conosciamo bene Elisabetta Canalis ma cosa sappiamo di suo marito Brian Perri? Chi è e cosa fa nella vita il compagno dell’ex velina

A Striscia la Notizia ha conquistato tutti per la sua indiscutibile bellezza. Ad oggi Elisabetta Canalis, ex velina del noto programma di cronaca a sfondo satirico, è considerata una delle showgirl più belle nel mondo dello spettacolo italiano, ed anche oltreoceano.

Non solo modella ed ex velina, come ben sappiamo la bellissima Elisabetta Canalis è apparsa sul piccolo schermo anche in vesti di attrice e conduttrice. E’ stata al centro dei titoli di gossip per le sue precedenti relazioni amorose che l’hanno vista prima al fianco del calciatore Christian Vieri e poi successivamente fra le braccia dell’attore George Clooney, tuttavia c’è voluto del tempo prima che la Canalis trovasse l’uomo giusto per lei.

Qualcosa nella sua vita è cambiata quando la bella showgirl ha fatto la conoscenza di colui che oggi è l’attuale marito, Brian Perri. I due sono convolati a nozze proprio nel 2014, si sono sposati ad Alghero ed hanno avuto una splendida bambina, Skyler Eva. Oggi sotto il sole di Miami si amano più che mai. Cosa sappiamo del marito di Elisabetta Canalis? Ve lo diciamo subito!

Cosa fa nella vita Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis: alcune curiosità su di lui

Brian Perri è il marito della bellissima Elisabetta Canalis. Convolati a nozze nel 2014, i due l’anno successivo hanno poi messo al mondo la loro prima figlia, Skyler Eva. La Canalis ha presto fatto le valige per vivere insieme all’uomo della sua vita, ed oggi insieme alla sua famiglia vive a Los Angeles. Avete mai visto la loro casa? E’ davvero bellissima. Ma cosa sappiamo del marito dell’ex velina?

Brian Perri è un chirurgo italo-americano nato l’11 Dicembre del 1967 a Pittsburgh. Ha oggi 54 anni. Ha conseguito la Laurea in Medicina presso l’Allegheny college in Pennsylvania. Dopo la laurea ha preso un Master in Neurologia presso l’Università di Hartford ma non finisce qui perché successivamente si specializza in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità. Si è anche interessato allo sviluppo di tecnologie moderne riguardo la chirurgia vertebrale mini invasiva.

Il suo curriculum insomma vanta un numero di titoli davvero sorprendente, ed è inoltre considerato uno dei migliori medici nel suo campo. Il chirurgo ha origini calabresi da parte della famiglia del suo papà. La sua è una famiglia molto grande, ha 12 fratelli e ben 27 nipoti e si vogliono tutti un gran bene.

Sapete che ha anche presenziato in una puntata de Le Iene? E proprio in quell’occasione ha fatto sapere che un giorno lui, la sua bellissima moglie e la loro splendida figlia verranno a vivere in Italia. Non sono bellissimi insieme?