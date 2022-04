Arriva una notizia fantastica per Ciro Priello e Fabio Balsamo: cosa è stato svelato nelle ultime ore.

Questa è una fantastica notizia non solo per loro ma anche per noi spettatori. Ciro Priello e Fabio Balsamo, il duo comico appartenente al collettivo dei The Jackal a quanto pare sono pronti a sbarcare insieme in televisione.

Li troveremo in un seguitissimo programma musicale. Questa per il comico Priello non è certo la prima volta in una trasmissione musicale dato che nel 2021 ha partecipato come concorrente a Tale e quale show e ha condotto durante il Festival di Sanremo 2022, Il PrimaFestival. Adesso però è molto diverso perchè non si tratta di assumere il ruolo di concorrente ma quello di conduttore. Ciro Priello e Fabio Balsamo sono infatti pronti a sbarcare nel famoso programma televisivo di cui fino a poco tempo fa aveva le redini Enrico Papi: ecco di quale si tratta.

Fantastica notizia per Ciro Priello e Fabio Balsamo: quelli che tutti aspettavano

Ciro Priello e Fabio Balsamo sono pronti a sorprenderci al timone del famoso programma televisivo. Come vi abbiamo accennato, il timone della trasmissione era di Enrico Papi ma adesso il conduttore sta per tornare nuovamente sulle reti mediaset.

Infatti Papi dall’8 aprile è in onda su canale 5 con lo spettacolo Enrico Papi Big Show. Il presentatore ha così lasciato uno spazio vuoto a Name That Tune, il game show musicale in onda su Tv 8. Inizialmente vi abbiamo svelato che Ciro Priello e Fabio Balsamo saranno presto in televisione alla conduzione di un famoso programma. Ebbene, saranno proprio loro a prendere il timone del game show Name That Tune, secondo quanto riportato da Dagospia e da TvBlog.

I due comici, appartenenti al collettivo dei The Jackal, dovranno guidare i concorrenti, in questo caso personaggi famosi, nella sfida in cui dovranno indovinare il brano musicale ascoltando solo le prime note. Questa per Priello non è la prima volta in uno show musicale ma è diversa dalle precedenti dato che l’anno scorso è stato un concorrente a Tale e quale show ma adesso è pronto a diventare il conduttore del programma insieme a Balsamo. Siamo certi che non deluderanno le aspettative dei telespettatori e sapranno portare la loro ironia sul palco di Name That Tune.