Floriana Secondi, avete mai visto il suo fidanzato? Chi è e cosa fa nella vita

Vincitrice del GF nel 2003 ed attualmente naufraga de L’Isola dei Famosi, Floriana Secondi ha un fidanzato da più di 7 anni: chi è lui.

Il suo temperamento forte e la parlantina dall’accento romanesco l’hanno resa un personaggio sin da subito. Fin dalla sua partecipazione ad una delle prime edizioni del Grande Fratello nel lontano 2003, quando al timone del reality c’era Barbara D’Urso. Floriana Secondi, classe 1977, conquistò il pubblico che la elesse vincitrice e da allora è stata spesso presente in tv. Tra l’altro, in questi anni, ha vissuto anche un’altra esperienza artistica di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Ora è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e la sua spiccata personalità si è fatta già notare dagli altri naufraghi nel bene e nel male. Madre di Domiziano, che oggi ha 14 anni, Floriana non ha avuto un’infanzia facile.

Quel periodo della sua vita è stato infatti segnato dalla separazione dei genitori e dalla sua permanenza in collegio. Diventata adulta, ha poi dovuto affrontare varie peripezie sentimentali. Da 7 anni però è finalmente felice accanto all’attuale fidanzato, lo avete mai visto?

Chi è il fidanzato di Floriana Secondi: si sono conosciuti tantissimo tempo fa

Dopo il matrimonio finito con l’ex marito Mirko Fantini da cui è nato suo figlio, la naufraga ha vissuto una relazione con il modello allora 26enne Daniele Pompili, conosciuto nel 2011 in occasione di una sfilata.

Una passione molto forte, che è sfociata in una gravidanza per Floriana. Purtroppo, però, la Secondi ha avuto un aborto spontaneo ed il bambino non è mai nato. Finita la storia con Daniele, lei ha spiegato di essersi resa conto che lui era sono in cerca di notorietà.

Lasciatasi definitivamente alle spalle il suo passato burrascoso, sette anni fa l’ex gieffina ha ritrovato la stabilità sentimentale con l’uomo che ancora oggi le è accanto. Insieme sono stati ospiti di Barbara D’Urso l’anno scorso a Domenica Live.

Lui si chiama Antonio, ma non si conosce il suo cognome. Nella vita fa l’architetto e Floriana ha raccontato di conoscerlo da ben 18 anni, molto prima che tra loro nascesse l’amore.

“Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente”. I due però, ha raccontato, non convivono e non hanno in programma di avere figli. “È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.

Chissà che prima o poi non vedremo Antonio in studio a L’Isola dei Famosi, per Floriana sarebbe sicuramente una bellissima sorpresa!