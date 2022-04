Ilary Blasi ci mostra il suo camerino, notate nulla di strano? Incredibile

Sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi ha mostrato il suo camerino: avete notato anche voi cosa c’è di “strano”? È davvero incredibile.

Ancora una volta, si conferma proprio lei la regina indiscussa de L’isola dei Famosi: Ilary Blasi! Al timone dell’adventure reality per la sua seconda volta consecutiva, la conduttrice romana si conferma tra i volti più amati della televisione italiana per via della sua simpatia e spontaneità.

Così come le dirette scorse, anche quella di Giovedì 31 Marzo è stata piena di insidie. Facciamo riferimento allo scontro tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria, ma anche al duro sfogo a cui Laura Maddaloni si è lasciata andare contro gli autori nel bel mezzo della puntata. Insomma, una puntata piuttosto scoppiettante. E pensare che, prima di iniziare il collegamento, la conduttrice si era rilassata per bene nel suo camerino! A proposito, voi l’avete mai visto? Alvin, ironizzando, aveva lasciato intendere che fosse immenso, ma è davvero così? A mostrare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale, sul quale è attivissima. C’è un dettaglio che, senza alcun dubbio, non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. Ecco di che cosa parliamo.

Avete mai visto il camerino di Ilary Blasi? C’è un dettaglio che non sfugge

Così come il “dietro le quinte” dell’ultima diretta de L’isola dei famosi, Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di mostrare il suo camerino. E così, qualche istante prima dell’inizio del quarto appuntamento, la conduttrice si è mostrata con indosso vestiti comodi mentre si lascia coccolare dai suoi assistenti prima di andare in onda. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: avete notato anche voi qualcosa di “strano” nel suo camerino?

Bella come sempre, quindi, Ilary Blasi si è mostrata nel suo camerino qualche ora prima dell’inizio della diretta ed immediatamente ha catturato l’attenzione del suo pubblico. C’è un “dettaglio”, infatti, che balza subito agli occhi. E che, senza alcun dubbio, un po’ tutti avranno notato. Pronti a capire di che cosa stiamo parlando?

“Camerino disordinado”, scrive Ilary Blasi a corredo di questo breve filmato che la ritrae insieme ai suoi assistenti. Sul tavolo, oltre al copione della serata, si notano tanti oggetti: a partire da bottigliette di acqua fino a profumi, pennelli di trucco e molto altro ancora. Davvero incredibile!