La naufraga de L’Isola dei Famosi ha letteralmente perso le staffe, sbottando in diretta contro gli autori del reality: furioso sfogo.

Una puntata de L’Isola dei famosi piuttosto scoppiettante, oseremmo dire! Andato in onda per la quarta volta, l’appuntamento di Giovedì 31 Marzo dell’adventure reality ha visto il susseguirsi di eventi piuttosto imperdibili.

Non soltanto il pubblico de L’isola dei Famosi ha assistito al tanto atteso arrivo di Guendalina ed Edoardo Tavassi su Playa Accoppiada, ma anche ad un furioso scontro tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. L’attore, infatti, è stato accusato da alcuni suoi compagni di viaggio di aver fatto una nomination strategica e di essere consapevole che, mandando al televoto Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, la coppia di coniugi avrebbe perso. Sarà stato davvero così? Chi lo sa! Quello su cui vogliamo porre l’attenzione in questo nostro articolo, però, è il furioso sfogo di una naufraga nel bel mezzo della diretta. “Non è giusto”, ha sbottato, pensando di non essere in onda. Scopriamo cos’è successo

Il duro sfogo della naufraga a L’Isola dei Famosi: cos’è successo

Mancavano pochissimi minuti alla buonanotte di Ilary Blasi al pubblico de L’Isola dei Famosi, eppure la conduttrice romana non ha potuto fare a meno di assistere al furioso sfogo della naufraga nel bel mezzo della diretta. Credendo di non essere in onda, la concorrente si è lasciata andare a delle parole davvero pesantissime nei confronti degli autori. A quanto pare, sembrerebbe che ci fosse una sorpresa per lei da parte delle sue bimbe, ma che non le sia stata concessa la possibilità di vederla. Stiamo parlando proprio di Laura Maddaloni.

Eliminata dal gioco insieme a suo marito Clemente, pochi istanti prima di approdare su Playa Sgamada Laura Maddaloni si è visibilmente infuriata. “Siamo troppo bravi ed educati. Non ci lamentiamo mai e non facciamo scorrettezze”, ha iniziato a dire la sportiva. Continuando, poi, a dire a suo marito che c’era la sorpresa delle loro bambine e di non averle concesso la possibilità di poterla prendere con sé. “Ho preso la pergamena e mi ha detto ‘lasciala là’. Ho detto che sono troppo educata e l’ho lasciata”, ha continuato a raccontare. Esprimendo ancora il suo dissenso. “Sono l’unica mamma che non ha visto le sue bambine. Non è giusto”, ha concluso.

Cosa ne pensate?