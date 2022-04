La storia di Josh a La dottoressa Pimple Popper: il giovane aveva una grossa protuberanza sulla testa, cos’è successo in clinica.

Dopo la storia di Ken, continuano alla grande le avventure di quelle persone che scelgono di rivolgersi alla dottoressa Pimple Popper per via dei loro problemi alla pelle. Il protagonista di questo nostro articolo di oggi, è proprio lui: Josh!

Di casi simili a quello di Josh, ve ne abbiamo raccontate nel corso di queste settimane! Questa del giovane paziente della dottoressa Sandra Lee, però, è una storia che non possiamo fare a meno di raccontare. A quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che l’enorme protuberanza – è proprio questo il motivo che l’ha spinto a chiedere aiuto alla dermatologa – sia spuntata a seguito di un gravissimo incidente fatto all’età di 19 anni. I medici, infatti, credevano che sarebbe morto, talmente della gravi conseguenze riportate, ma Josh è stato più forte di tutto. Lo “scotto” da pagare, però, è stata una grossa protuberanza, che col tempo è aumentata sempre di più. “Inizialmente grande quanto una biglia, ma poi è cresciuta. È soffice e morbida, ma non fa male”, ha detto. Scopriamo insieme qualche cosa in più e cosa ha fatto la dottoressa per aiutare il suo paziente.

La dottoressa Pimple Popper, la vita di Josh è drasticamente cambiata: cos’è successo dopo l’incidente

“Avevo reciso i nervi e vasi sanguigni: è questa la spiegazione del neurochirurgo”, sono proprio queste le esatte parole che Josh ha utilizzato per descrivere l’enorme protuberanza cresciutagli al lato della testa dopo il grave incidente di cui è stato vittima. E che, come dicevamo, l’ha spinto a chiedere aiuto alla dottoressa Pimple popper. “La mia autostima è diminuita tantissimo. Non riesco più a coprirla”, ha detto. Spiegando, quindi, il suo forte disagio.

Seppure davvero molto grande, l’escrescenza non era altro che una cisti epidermoide. Nulla di grave, quindi. E la dottoressa ha immediatamente provveduto a rimuoverla. “Hai possibilità che si riformi”, ha detto, proprio come era accaduto a Lauren ed Aziza.

“Sono rimasto senza parole. È davvero straordinario”, ha detto Josh appena vista la sua fronte visibilmente sgonfiata.