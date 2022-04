Lorenzo Sarcinelli saluta Un posto al sole: “Si chiude il capitolo più importante della mia vita”

Lorenzo Sarcinelli saluta la soap opera Un posto al sole: “Si chiude il capitolo più importante della mia vita”.

Un posto al sole è una soap opera che va in onda dal 1996. E’ ambientata a Napoli ed è interamente prodotta in Italia ed è anche la più longeva. Sono passati più di 25 anni e in tutto questo tempo abbiamo ‘vissuto’ insieme agli attori che hanno fatto parte e fanno ancora oggi parte del cast.

Molti in questi anni hanno salutato la soap opera, alcuni sono cresciuti con noi. Ogni volta che un attore lascia la soap è sempre un brutto colpo. Nelle ultime settimane ci sono stati vari saluti, forse non definitivi, ma quello che sembra esserlo è il saluto di Lorenzo Sarcinelli. Il personaggio che l’attore interpreta, Patrizio Giordano, ha salutato la grande famiglia di Un posto al sole nella puntata di giovedì 29 marzo. Sarcinelli ha pubblicato nella stessa serata un post social con un lungo messaggio: vediamo le parole dell’attore.

Un posto al sole, l’addio di Lorenzo Sarcinelli: “Si chiude il capitolo più importante della mia vita”

Lorenzo Sarcinelli, l’attore che interpreta Patrizio Giordano in Un posto al sole ha salutato la soap opera e con lui il suo personaggio. Nella puntata di giovedì 29 marzo abbiamo visto che Patrizio ha salutato tutta la grande famiglia della serie, in vista della sua partenza lontana da Napoli.

Ma questo è soltanto un saluto o un addio definitivo? A quanto pare questo è proprio un ‘addio’. Sarcinelli nella medesima serata ha pubblicato un post social con un lungo messaggio, spiegando che si chiude così uno dei capitoli più importanti della sua vita. L’attore ha scritto che la produzione della soap opera l’ha accolto neanche maggiorenne e adesso che è andato in onda per l’ultima volta la lascia con la consapevolezza di essere un attore e soprattutto una persona migliore. Tutto questo lo deve soltanto alla grande famiglia che è Upas: “Oggi si chiude il capitolo più importante della mia vita. E’ la fine del principio. Tutti, dal primo all’ultimo mi hanno fatto sentire come a casa“.

Lorenzo non ha nascosto il fatto che per lui è un giorno molto triste ma allo stesso tempo molto felice: “Triste perchè allontanarsi dalla propria casa è sempre doloroso, e felice perchè spesso farlo è necessario. Con la chiusura di questo capitolo, ne comincia uno nuovo pieno di speranza e paura“. L’attore ha inoltre scritto che il suo sogno è forte e profondo e forse per questo la consapevolezza di un futuro fatto si situazioni e momenti complicati non lo spaventa, ma se ha il coraggio di affrontare l’ignoto con il sorriso lo deve anche e soprattutto a tutti i suoi colleghi, registi, operatori, macchinisti, produttori, uomini e donne della produzione di Un posto al sole: “Vi porterò sempre nel mio cuore”.