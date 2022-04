Marina Di Guardo, che ‘genere’ di mamma è stata per Chiara Ferragni e le sorelle

Marina Di Guardo è la mamma delle sorelle Ferragni: che genere di genitore è stata per Chiara e le sue sorelle? Scopriamolo insieme!

Tutti conosciamo le bellissime ed amatissime sorelle Ferragni. Fra queste la prima ad aver spopolato come ‘influencer’ è stata Chiara Ferragni, ad oggi una delle blogger e designer più amate e più seguite a livello mondiale. Con le sue sorelle la splendida Chiara ha un legame davvero fortissimo e non da meno è il rapporto che le giovani hanno con la loro mamma, Marina Di Guardo.

Si dice che la prima persona pronta ad incoraggiarti nelle scelte di vita sia sempre la mamma, ed è questo il caso delle bellissime sorelle Ferragni che al loro fianco e come grandissima fonte di ispirazione hanno trovato mamma Marina.

Anche mamma Marina è nota agli occhi del pubblico perché è autrice di libri e romanzi noir, dove un velo di mistero rende fitta e coinvolgente la trama dell’intera storia. Ma se agli occhi del pubblico, Marina Di Guardo appare una donna bellissima ed una scrittrice talentuosa, cosa si può dire che rapporto che ha con le sue splendide figlie? Che tipo di mamma è stata? Forse non tutti conoscono questo ‘dettaglio’.

Marina Di Guardo e il rapporto con le sue figlie: che genere di mamma è stata per le sorelle Ferragni

Guardando bene mamma Marina si capisce presto che le sue splendide figlie hanno ereditato da lei non solo il coraggio, il talento e la forza, ma anche un’incommensurabile bellezza. Si può di fatti dire che questa faccia parte del DNA di famiglia, non trovate che mamma e figlie siano davvero meravigliose?

Marina Di Guardo è stata per Chiara, Francesca e Valentina un grandissimo esempio dal quale trarre ispirazione nelle loro scelte e nella loro condotta di vita. Una presenza costante nella vita delle sue figlie, un affetto che non è mai mancato. C’è da dire che non è venuto a mancare nemmeno un pizzico di severità. Come la stessa ha infatti raccontato in un’intervista per il Quotidiano.net, la donna ha sempre cercato di imporsi con una certa severità sull’educazione delle proprie figlie, ad oggi splendide donne. Si è detta di fatti una mamma severa ma anche tanto, anzi molto orgogliosa.

“Nell’educazione dei figli ci vuole severità anche se non eccessiva. Ho dato delle regole oltre le quali non si andava“, ha detto parlando della ‘severa educazione’ impartita alle sorelle Ferragni.

E voi cosa ne pensate, siete d’accordo con mamma Marina?