Matrimonio a prima vista e poi: cos’è successo alle coppie dopo mesi dalla scelta finale

Matrimonio a prima vista e poi: le coppie dopo mesi dalla scelta finale sono ancora insieme?

Matrimonio a prima vista è giunto al termine. L’ottava edizione ha visto protagoniste tre coppie, Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina. In questa edizione c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

Alla scelta finale tutte e tre le coppie hanno deciso di proseguire il viaggio insieme e quindi continuare nel matrimonio. Questo non era mai accaduto prima d’ora. Giorgia e Antonio sono apparsi fin da subito i più affiatati e al momento della scelta hanno deciso di restare ‘assolutamente’ insieme. La coppia che negli ultimi tempi ci ha fatto pensare che ci sarebbe stata la fine del matrimonio è quella di Mattia e Cristina. Dopo la crociera della donna tutto è cambiato ma a quanto pare la sorprese nel programma non mancano e anche loro hanno deciso di restare insieme. Giorgia e Gianluca ci hanno portato a pensare all’inizio che non potevano proprio restare uniti per le tante e troppe differenze di carattere. Ma anche qui c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Ma adesso, cos’è successo mesi dopo la scelta finale? Le tre coppie sono ancora insieme? Scopriamo la verità.

Matrimonio a prima vista e poi, cos’è successo dopo la scelta finale: le coppie sono ancora insieme?

Forse vi aspettate un lieto fine per tutte e tre le coppie ma vi anticipiamo che questo non c’è. Se alla scelta finale tutte sono apparse felici di poter proseguire nel matrimonio nei mesi successivi la fine del programma qualcosa è andato storto.

Mattia e Cristina sì, si sono lasciati! La coppia ha spiegato nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi che sono in buoni rapporti ma che hanno capito che non sentono quella mancanza che invece dovrebbe esserci. Mattia ha detto che la ‘sua’ Cristina avrà sempre un posto nella sua vita anche perchè l’ha aiutato a mettersi in gioco.

Purtroppo anche Gianluca e Giorgia si sono lasciati. Una volta terminato l’esperimento hanno cercato di vedersi spesso ma tra varie discussioni è arrivato poi un tempo in cui non si sono più sentiti ed è subentrato il silenzio. Ci hanno però riprovato ma al termine di un viaggio che Giorgia ha dovuto lasciare in anticipo hanno capito che poi non erano in realtà così dispiaciuti e così si sono allontanati.

Ma cosa è successo tra Giorgia e Antonio? Ebbene, la coppia è ancora insieme! Hanno spiegato che non vivono ancora nella stessa casa ma c’è il desiderio di prendere una dimora a ‘metà strada’ per poter proseguire in questo viaggio e affrontare progetti più grandi insieme.