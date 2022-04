Pesava quasi 300 kg prima di Vite al Limite: com’è oggi Bethany Stout

Quando ha partecipato a Vite al Limite, Bethany Stout pesava quasi 300 kg: sapete com’è diventata oggi? Eccola dopo anni.

La storia di Bethany Stout è tra quelle che più ha saputo catturare l’attenzione del pubblico di Vite al Limite. Seppure già mamma, la donna ha raccontato alle telecamere del programma di essere completamente dipendente da una di loro. Il suo peso, purtroppo, era piuttosto eccessivo e i suoi movimenti erano ridotti davvero all’osso.

Se anche voi vi starete chiedendo che fine ha fatto oggi Bethany Stout e com’è diventata dopo aver preso parte a Vite al Limite, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Quando si è presentata nella clinica del dottor Nowzaradan ad Houston, la quarantenne dell’Oklahoma pesava esattamente 275 kg e con una dipendenza dal cibo iniziata da quando era solo una bambina. Non presa affatto in considerazione dai suoi genitori, la Stout ha racconto di aver trovato il suo “migliore amico” non solo nel cibo, ma anche negli antidolorifici. Scopriamo qualche cosa in più sulla sua storia!

La storia di Bethany Stout a Vite al Limite: eccola oggi

Nella maggior parte dei casi, l’obesità dei pazienti di Vite al Limite è sempre determinata da storie piuttosto commoventi. È il caso, ad esempio, di Chay Guillory, ma anche di Bethany Stout. Seppure solo quarantenne, la donna dell’Oklahoma ha raccontato di avere una vita piuttosto sofferente. Dopo i problemi avuti coi suoi genitori quando era una ragazzina, la paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di essere stata vittima di abusi sessuali e di essere caduta in depressione, tanto da finire in una clinica psichiatrica. Una volta uscita da qui, sembrava che Bethany avesse ritrovato il sereno accanto a un uomo che l’amava, ma non è stato sempre così. Innamorata di suo marito, ha voluto costruirsi una famiglia insieme a lui, ma dopo la nascita della loro seconda figli, la Stout è caduta nuovamente in depressione fino ad aumentare di peso.

Spinta anche da suo marito, Bethany Stout ha dato vita ad una trasformazione davvero impressionante, proprio come quella di Brandon Scott. Ad oggi, però, sono davvero tantissime le persone che si chiedono di lei e del suo cambiamento. Una volta spenti i riflettori, quindi, ha continuato a dimagrire? Assolutamente si! Eccola oggi:

Ad oggi, Bethany sembra tutt’altra persona. Non credete?