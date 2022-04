Thomas Raggi dei Maneskin così è irriconoscibile: eccolo in una vecchia foto

Forse non avete mai visto Thomas Raggi dei Maneskin in questo modo, così è davvero irriconoscibile: eccolo in una vecchia foto

Fa parte di una delle band che da un anno a questa parte dopo la vittoria sul palco di Sanremo 2021 ha riscosso un successo davvero clamoroso. Thomas Raggi è il chitarrista dell’amatissima e seguitissima band dei Maneskin.

La band ha fatto il suo esordio televisivo quando nel 2016 è salita sul palco di X-Factor. A quei tempi nessuno di loro avrebbe mai immaginato, nonostante l’avesse sempre sognato, di essere ad oggi uno dei gruppi musicali più amati in tutto il mondo. Dalla vittoria di Sanremo all’Eurovision 2021, i Maneskin sono ad oggi considerati una vera e propria leggenda del rock! Hanno conquistato e mandato in delirio i fan con i loro successi musicali!

Chitarrista dell’amatissimo gruppo musicale è Thomas Raggi. Giovanissimo insieme a tutti i componenti della band è salito sul palco di X-Factor e da lì non si è più fermato. Oggi si presenta con un look in pieno stile rock, ma com’era qualche anno fa? Eccolo in questo scatto, riuscireste a riconoscerlo se non sapeste che si tratta di lui?

In questo scatto Thomas Raggi dei Maneskin è molto diverso da come siamo abituati a vederlo, eccolo in questo scatto

Il rock scorre nelle sue vene, la passione per la musica lo accompagna dall’adolescenza e così con la sua chitarra ed insieme al suo gruppo musicale, Thomas Raggi calca i migliori palcoscenici facendo sfoggio del suo talento e della sua creatività. E’ uno dei membri dell’amatissimo gruppo musicale, i Maneskin che nel 2021 hanno portato a casa la vittoria del Festival di Sanremo con il brano ‘Zitti e Buoni’.

Giovanissimo ha fatto il suo esordio televisivo con la band quando ancora era minorenne. Oggi ha 20 anni, è giovanissimo e sappiamo che è dotato di un enorme talento. Nelle recenti apparizioni televisive e negli ultimi scatti social mostra un look un po’ diverso da come lo abbiamo visto qualche tempo fa, un po’ più ‘aggressivo’, più rock. Ma ricordate Thomas Raggi qualche tempo fa?

Questo è uno scatto che risale al 2019. Sono trascorsi circa 3 anni da quando il chitarrista si può dire abbia completamente stravolto e cambiato il proprio look. Il primo cambiamento facilmente ravvisabile riguarda infatti l’hair-style. Oggi porta i capelli più lunghi che ben si abbinano allo stile rock che intende vestire.

Lo avreste riconosciuto in questo scatto?