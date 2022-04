È andata in onda ieri sera 31 marzo la prima puntata di Don Matteo 13: scopriamo tutte le novità di questa nuova stagione.

L’attesissimo ritorno della fiction Don Matteo finalmente c’è stato. Ieri sera, giovedì 31 marzo 2022, abbiamo potuto gustare di nuovo le avventure del sacerdote più amato d’Italia, che ci tiene compagnia su Rai1 dal lontano 7 gennaio del 2000.

Sono passati oltre vent’anni quindi dall’esordio di una delle serie tv più seguite in assoluto e quella che è andata in onda ieri era la prima puntata della tredicesima stagione.

Una stagione che vedrà però un cambiamento epocale: stiamo parlando dell’addio di Terence Hill e del suo passaggio di testimone ad un altro famosissimo attore alias Raoul Bova. Quest’ultimo vestirà i panni di Don Massimo. Assistiamo inoltre al graditissimo ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del Colonnello Anceschi e all’ingresso di nuovi personaggi.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le novità che caratterizzano la stagione numero 13 di Don Matteo.

Don Matteo 13: tante novità in questa nuova stagione

Diretta da Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna ed ambientata a Spoleto, la serie sarà trasmessa ogni giovedì in prima serata su Rai1 per 10 puntate. In alternativa, è possibile collegarsi a Rai Play per guardare gli episodi in streaming o le repliche. La puntata finale andrà in onda il 2 giugno 2022.

Nel cast troviamo: Terence Hill (Don Matteo), Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), Flavio Insinna (Colonnello Anceschi), Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (Capitano Anna Olivieri), Maurizio Lastrico (Marco Nardi).

Come anticipato, non mancheranno alcune new entry: Pamela Villoresi (Elisa), Emma Valenti (Valentina Anceschi), Pietro Pulcini (Appuntato Ghisoni), Mattia Teruzzi (Federico Limoni), Aurora Menenti (Ines), Domenico Pinelli (Remo Zappavigna), Giorgia Agata (Greta Alunni), Francesco Castiglione (Barba).

Ma cosa dobbiamo aspettarci riguardo alla storia? Ebbene, a quanto pare, non resteremo a corto di emozioni. Oltre all’arrivo di Don Massimo, sacerdote solitario e dal passato misterioso, seguiremo altre avvincenti vicende, come ad esempio l’evolversi del rapporto tra Anna e Marco.

E voi avete già visto la prima puntata?