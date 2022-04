Uomini e Donne, incredibile colpo di scena: nessuno se lo sarebbe aspettato

Incredibile colpo di scena nello studio di Uomini e Donne: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, resterete davvero senza parole.

Un’edizione di Uomini e Donne che difficilmente dimenticheremo, non c’è che dire! Fatta di personaggi che hanno subito catturato l’attenzione, questa nuova stagione del dating show di Maria De Filippi continua ad essere ricca di colpi di scena.

Un nuovo ed incredibile colpo di scena è stato regalato nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Avete letto anche voi cosa è accaduto? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato. E che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Incredibile colpo di scena a Uomini e Donne: davvero impensabile!

Stiamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa nuova edizione di Uomini e Donne e, com’è giusto che sia, i tre tronisti ci accingono a fare le loro scelte. Il primo a rivelare la sua preferenza, è stato proprio il giovanissimo Matteo Ranieri. Nel corso della puntata di ieri, Giovedì 31 Marzo, il tronista genovese ha fatto la sua scelta, facendo ricadere la sua preferenza sulla bella Valeria Cardone.

Niente da fare, quindi, per Federica Aversano, che dopo essere stata ripresa da Matteo credeva seriamente che sarebbe stata lei la scelta. È proprio lei, però, che è stata la protagonista di un incredibile colpo di scena. Poco prima di uscire dallo studio, la corteggiatrice campana è stata bloccata da Alessandro Vicinanza, ex corteggiatore di Ida Platano, che l’ha invitata a rimanere in studio in quanto interessato a conoscerla. Avete letto proprio bene, si! È la giovanissima Aversano la corteggiatrice a cui si riferiva nel corso della puntata di Mercoledì 30 Marzo lo stesso salernitano e di cui non ha voluto fare nome. Quale è stata la risposta di Federica a questa proposta? Un bel no! Sembrerebbe, infatti, che la giovane napoletana abbia intenzione di dire “addio” al programma, almeno per ora.

Vi piacerebbe rivederla nel programma, magari sul trono?