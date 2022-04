Federica è la “non scelta” di Matteo a Uomini e donne, ma cos’è successo subito dopo la puntata? Le immagini parlano chiarissimo.

I veri amanti di Uomini e donne aspettavano con ansia la puntata di ieri, Giovedì 31 Marzo. A distanza di qualche mese dall’inizio del suo percorso, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. E ha fatto ricadere la sua preferenza su Valeria Cardone, giovanissima corteggiatrice giunta nel programma più o meno due mesi fa.

Così come nel corso del suo percorso nei panni corteggiatore di Sophie Codegoni, anche seduto sulla seggiolina rossa il buon Matteo Ranieri non ha affatto deluso le aspettative del suo pubblico. Sempre sensibile e capace di mettersi nei panni dell’altro quando ce n’era bisogno, il giovane tronista ha conquistato tutti con la sua semplicità. Arrivato alla scelta finale con due sue corteggiatrici, Matteo ha sciolto tutti con le sue parole. Vi sareste aspettati una scelta del genere? Seppure fortemente interessato a Federica, il suo cuore gli ha gridato Valeria. E lui non ha potuto fare a meno di ascoltarlo. Tutti vissero felici e contenti, ma cosa è successo a Federica dopo la puntata?

Federica dopo la puntata di Uomini e donne: lo sfogo

Già subito dopo la sua “non-scelta” a Uomini e donne, Federica Aversano aveva espresso la sua amarezza in merito. A Matteo, infatti, ha recriminato di avere già la scelta in mente da diverso tempo e che – a parere suo – andare da lei a Caserta per invitarla a ritornare in studio, è stato inutile. Insomma, una reazione decisamente forte. E, come definita la stessa padrona di casa, piuttosto “umana”. Appena terminata la puntata, la Aversano ha rotto il silenzio. E si è lasciata andare ad uno sfogo.

Subito dopo la puntata di Uomini e Donne, Federica è intervenuta sul suo canale social ufficiale. Ed ha espresso le sue prime parole dopo la scelta di Matteo Ranieri.

Il suo messaggio è chiarissimo! Seppure la delusione per la mancata scelta, Federica non solo ha tenuto a ringraziare tutte quelle persone che le sono state accanto e l’hanno supportata, ma ha anche sottolineato quanto sia fiera del suo percorso e di se stessa. Vi piacerebbe vederla sul trono?