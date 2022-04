Amici 21, Alex: qual è il suo nome e dove ha studiato il cantante

Alex è un allievo di Amici 21: scopriamo qual è il suo nome e dove ha studiato prima di entrare nella scuola.

Ogni anno ad Amici si presentano centinaia se non migliaia di talenti tra ballerini e cantanti che sperano di poter entrare nella scuola più amata e sicuramente più spiata d’Italia. La ventunesima edizione è iniziata a settembre con qualche settimana di anticipo rispetto alle precedenti.

Da circa tre settimane è iniziato il Serale, una delle fasi più importanti nel talent per gli allievi. I ragazzi sono stati divisi in squadre. Tutti stanno dimostrando talento e bravura da vendere. In questo articolo vi parliamo di Alex, il cantante scelto da Lorella Cuccarini. La maestra l’ha portato al Serale fiera del percorso del giovane. Ha una voce strepitosa ed ogni volta che canta fa venire i brividi. Adesso è nella squadra della sua maestra e di Raimondo Todaro. Ma cosa sappiamo del cantante? Sapete qual è il suo nome e dove ha studiato? Scopriamo questi dettagli dell’artista.

Alex è un allievo di Amici 21: qual è il suo nome e dove ha studiato

Alex è un allievo della ventunesima edizione di Amici ed è entrato come cantante. E’ stato scelto dalla maestra Lorella Cuccarini che l’ha portato sino al Serale. Il giovane ha una bellissima voce e non ha solo conquistato la Cuccarini ma anche gli altri professori gli hanno spesso fatto i complimenti.

Ma anche il pubblico è particolarmente rimasto colpito dalla voce dell’allievo tanto da supportarlo dal vivo quando canta sul palco ma anche sui social. Ma cosa sappiamo del cantante? Conoscete il suo nome e dove ha studiato? Alex è giovanissimo, ha 21 anni ed è nato a Como.

Il suo vero nome è Alessandro Rina. Sembrerebbe che abbia studiato presso il Chesterton Community College di Cambridge e che abbia conseguito il diploma nel 2019 alla BIMM di Londra. A settembre è entrato nella scuola di Amici e il suo percorso è stato tutto in salita. Il giovane ha conquistato tutti con la sua voce e spesso anche nelle gare che sono state affrontate prima del serale in puntata, si è posizionato tra i primi posti. Adesso che è iniziato il Serale, ci chiediamo, sarà lui a trionfare ad Amici?