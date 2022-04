Anticipazioni della terza puntata di Amici 21: manche, chi sono gli eliminati e non mancheranno le sorprese.

Amici di Maria De Filippi è giunto al Serale, una delle fasi più importanti per gli allievi. Sono divisi in squadre e in ogni puntata si svolgono tre manche, in cui dei team si sfidano. I gruppi sono stati formati e sono capitanati da Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro, Alessandra Celentano con Rudy Zerbi e Veronica Peparini con Anna Pettinelli.

I giudici sono anche in questa edizione Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoi. In questa terza puntata però, visto che Stash ha contratto il covid ci sarà un nuovo giudice. Maria De Filippi ha fatto arrivare la meravigliosa Sabrina Ferilli. Ma cosa accadrà nella terza puntata di Amici? Ecco tutte le anticipazioni.

Amici 21, anticipazioni terza puntata: sfide, eliminati e colpi di scena

Questa sera sabato 2 aprile andrà in onda la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Sappiamo che la puntata è registrata qualche giorno prima quindi siamo in grado di dirvi in anticipo grazie al pubblico presente che riporta tutto sui social cosa accadrà.

A quanto pare, la prima manche vede protagoniste la squadra di Todaro e Cuccarini contro il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima gara è affrontata da Sissi contro Dario e John Erik. La cantante prende il punto. La seconda è tra Nunzio e Serena contro Albe e il punto va ai ballerini che portano così a casa la vittoria dell’intera squadra. Al ballottaggio vanno Albe, Chrytcal e John Erik. Quest’ultimo è il primo eliminato della terza puntata.

Nella seconda manche la squadra vincitrice sfida il team di Alessandra Celentano e Zerbi. La prima gara è affrontata da Luigi e Alex con la vittoria del primo. La seconda vede in sfida Carola e Sissi e vince la cantante. L’ultima prova è affrontata da Michele contro la corale di squadra e a vincere è il primo che porta il suo gruppo alla vittoria della manche. Sissi, Nunzio e Aisha vanno al ballottaggio ed è il ballerino ad andare al ballottaggio finale.

La terza manche è ancora tra i team della precedente gara. La prima sfida è un guanto di sfida tra Luigi e Alex e vince il primo. Nella seconda Carola e Leonardo sfidano Sissi. La cantante prende il punto. Nella terza e ultima gara Lda e Luigi si sfideranno contro Serena e Sissi. Grazie al punto delle due allieve vince la squadra Cuccarini-Todaro. Luigi, Lda e Leonardo vanno al ballottaggio ma nello scontro finale con Nunzio va Leonardo.

Soltanto in puntata scopriremo chi tra i due ballerini è il secondo eliminato della terza puntata.