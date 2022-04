Amici 21, Stash positivo al Covid: chi è il giudice della terza puntata

Amici 21, Stash è positivo al Covid e non sarà presente in studio: chi è il giudice della terza puntata.

Amici di Maria De Filippi è arrivato ad una fase importante, il Serale. In questa fase gli allievi si sfidano tra di loro e sono divisi in squadre. Ogni manche vede in gara due team. Per il secondo anno consecutivo i giudici sono Stash dei The Kolors, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoia.

Ci hanno accompagnato nella ventesima edizione e sarà così anche per la presente. Purtroppo come vi abbiamo già svelato in un nostro precedente articolo, Stash ha contratto il covid. E’ stato proprio il cantante a farlo sapere tramite il suo profilo instagram. Ha riportato di essere positivo e quindi di conseguenza di dover fare la quarantena. In molti hanno pensato che in quanto giudice potesse essere in collegamento per la terza puntata, ma a quanto pare, sì sarà in collegamento ma ci sarà un nuovo giudice al suo posto. Vediamo insieme chi arriva.

Amici 21, Stash assente in studio perchè positivo al Covid: chi è il giudice della terza puntata

Siamo nel vivo del Serale di Amici e in molti iniziano già a fare i possibili nomi del vincitore di questa ventunesima edizione. Ovviamente è ancora presto per avere un’idea dato che in gara c’è ancora la maggior parte della classe.

Nelle precedenti puntate abbiamo assistito a due eliminazioni per volta. Hanno lasciato la scuola Alice Del Frate, Gio Montana, Calma e Christian. Come vi abbiamo già ribadito, Stash, giudice del Serale anche quest’anno, ha contratto il Covid. E’ stato proprio l’artista a comunicarlo tramite il suo canale social. In molti hanno pensato ad un suo collegamento nella terza puntata per poter continuare a svolgere il ruolo assegnatogli. Non sarà così. A quanto pare, almeno da quanto si legge in giro dalle anticipazioni, l’artista sarà in collegamento ma non in quanto giudice. Al suo posto chi ci sarà?

Tenetevi pronti perchè a giudicare gli allievi di Amici 21 arriva proprio lei, Sabrina Ferilli. Maria De Filippi ha scelto l’attrice per questa terza puntata. Ma non finisce qui, perchè poteva mai mancare Giovannino? Assolutamente no, il disturbatore di Tu si que vales che ha fatto tanto ‘penare’ la Ferilli sicuramente le riserverà nuovi scherzi.