Avete mai visto il fratello di Kate Middleton? Somiglianza lampante con la duchessa

Tutti conosciamo Pippa Middleton, ma non tutti hanno visto il fratello di Kate: la somiglianza tra i due lascia davvero di stucco!

Sono ormai quasi vent’anni che William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno unito i loro destini dando origine alla famiglia più amata di sempre. Quando il primogenito di Carlo e Diana la presentò al mondo come sua futura consorte, tutti ne restarono affascinati. Bella ed elegante, l’attuale duchessa di Cambridge ha subito conquistato la scena e la curiosità è sempre tantissima attorno a tutto ciò che la riguarda.

Proprio il 29 di questo mese di aprile cade l’anniversario delle nozze con William avvenute nel 2011. Un evento eccezionale, trasmesso in mondovisione, che catturò centinaia di milioni di telespettatori.

Ricorderete senz’altro che oltre all’importanza storica della cerimonia, ci fu un altro ‘dettaglio’ a catturare l’attenzione mediatica. Stiamo parlando di Pippa, sorella minore della sposa a cui resse lo strascico in chiesa.

Tanto si parlò all’epoca di Philippa Charlotte (questo il suo vero nome) e dello strepitoso abito indossato per l’occasione. Ciò che forse non tutti sanno è che la duchessa di Cambridge ha anche un fratello, anche lui più piccolo. Lo avete mai visto?

Chi è il fratello di Kate Middleton: incredibile quanto si somiglino!

La nuora del principe Carlo ha da poco tagliato un traguardo importante festeggiando i suoi primi 40 anni eppure, diciamoci la verità, il tempo per lei sembra non passare mai! Il suo fisico asciutto è sempre rimasto lo stesso di quando frequentava l’università insieme a William, tanto che tutti si domandano quale dieta segua per essere così in forma.

Se lei è incantevole, non si può dire che il fascino non sia una dote di famiglia: oltre Pippa, Kate ha anche un fratello di nome James, nato nel 1987. Sposato con Alizée Thevenet, dopo aver lavorato nell’azienda di famiglia, la Party Pieces, ed in altri business, oggi si è realizzato grazie alla sua grandissima passione per gli amici a quattro zampe. E’ infatti un imprenditore nel settore dell’alimentazione degli animali.

Osservando la sua immagine, è innegabile la somiglianza con la sorella maggiore.

Una cosa è certa: il fascino è lo stesso!