Bruce Willis e Giancarlo Magalli: retroscena pazzesco, c’entra la mamma del conduttore

Il ritiro di Bruce Willis ha rattristato tutti: è spuntata anche una dedica di Giancarlo Magalli, legato all’attore da un ricordo speciale.

L’annuncio dell’addio alle scene da parte di Bruce Willis è stato un vero fulmine a ciel sereno per i milioni e milioni di fan sparsi per il mondo. Nel comunicato firmato dalla famiglia dell’attore si legge che la sua afasia gli sta provocando difficoltà cognitive e che pertanto non gli è più possibile lavorare.

Hollywood perde così una delle sue ‘colonne’ e non l’unica a quanto pare dalle ultime notizie. Nato in Germania per via della carriera militare del padre, oggi Bruce ha 67 anni e la sua sfolgorante carriera è iniziata quasi 40 anni fa.

Decine i film cult che l’hanno consacrato divo del cinema e sarà difficile fare a meno del suo straordinario talento. In queste ore sono tanti quelli che, appresa la notizia, stanno manifestando tutto il loro dispiacere per le sue condizioni di salute. Personaggi famosi e non, anche italiani.

Tra questi, anche l’ex conduttore de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli, ha voluto dedicargli un pensiero e parole di vicinanza. In un post pubblicato su Facebook, il noto presentatore ha espresso la sua ammirazione per Willis ed ha ricordato un emozionante episodio che coinvolge sua madre e l’attore.

Giancarlo Magalli, l’episodio che lo lega a Bruce Willis: chi l’avrebbe mai detto!

“Sono molto dispiaciuto per la malattia che ha colpito Bruce Willis perchè, probabilmente, ci impedirà di vederlo nuovamente sullo schermo”, scrive Magalli su Facebook.

Poi spiega che la sua stima per l’ex marito di Demi Moore è, sì indubbiamente legata alla sua straordinaria carriera cinematografica, ma anche al suo lato umano. Il conduttore tv ha poi raccontato in quale momento ha avuto occasione di incontrare la star.

Anni fa stava festeggiando, insieme al resto della famiglia, il compleanno di sua mamma in un ristorante di Roma. Improvvisamente entrò nel locale un suo amico attore in compagnia proprio di Willis. I due erano insieme per la presentazione di un film a cui avevano lavorato. Quando Willis venne a sapere che era il compleanno di sua madre – racconta Magalli – volle cantarle Happy Birthday facendola commuovere.

“Io voglio bene a Bruce Willis perché mi ha regalato tante emozioni con i suoi film, ma gliene voglio tanto di più per averne regalata una indimenticabile alla mia mamma”, conclude il presentatore.

E voi avreste mai immaginato un retroscena del genere?