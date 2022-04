Clamoroso colpo di scena a Che Dio ci aiuti 7: è proprio quello che tutti stavano aspettando da diverso tempo, davvero impressionante.

Dopo il ritorno di Don Matteo 13 e tutte le sue novità, il pubblico italiano non vede l’ora di poter assistere ai nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 7. Al momento, come tutti sanno, non si parla ancora di una sua data ufficiale. E, stando a quanto ipotizzato da TV Blog, c’è la possibilità che questa possa andare nel 2023 o, addirittura, nel 2024. Nell’attesa, però, si è verificato un grandissimo colpo di scena.

Che Dio ci aiuti 7 deve ancora in onda, ma ha già regalato un colpo di scena davvero pazzesco. Stando a quanto si apprende dalle parole di Luca Bernabei, Ceo di Lux Vide – casa di produzione di tantissime serie televisive di successo -, sembrerebbe che tutto quello che si è dato per scontato nel corso di questi mesi, non si dimostrerà affatto la realtà dei fatti! Pronti a saperne di più?

Che Dio ci aiuti 7, colpo di scena: aspettava con ansia tutti questa notizia

Dopo l’addio di Daniele Liotti a “Ad un passo dal cielo”, anche Elena Sofia Ricci è pronta a salutare per sempre “Che Dio ci aiuti”? Nel corso di questi mesi, come ben sapete, si è tanto parlato di un ipotetico saluto definitivo dell’amatissima Suor Costanza alla serie televisiva, ma sarà davvero così? Stando a quanto si apprende da Luca Bernabei, sembrerebbe proprio di no! A quanto pare – seppure si voglia incentrare la storia su Azzurra, di cui i panni sono vestiti da Francesca Chillemi – sembrerebbe che la bella Ricci non sia affatto in procinto di abbandonare la serie tv.

“Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7″, si legge su TV Sorrisi e Canzoni. Insomma, un grandissimo colpo di scena. Anche perché, come dicevamo, erano davvero tantissime le persone che davano per scontato l’assenza di Suor Costanza nella serie tv.

A questo punto, ci sorge un’unica osservazione da fare: non vediamo che arrivi l’ora di assistere a questi nuovi episodi!