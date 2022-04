Che lavoro faceva Maria De Filippi prima del successo? Il retroscena

Sapete che lavoro faceva Maria De Filippi prima del successo e prima di conoscere Maurizio Costanzo? Il retroscena che pochi conoscono

Nominare Maria De Filippi ci fa immediatamente pensare alla moltitudine di programmi che oggi conduce e che hanno portato Canale 5 ad essere uno dei canali più seguiti sulle reti televisive.

Alla conduzione di talent e reality oltre che show in onda in prima serata, Maria De Filippi ha dimostrato sin da subito di avere una spiccata parlantina ed una eccezionale dimestichezza davanti la telecamera. Ad oggi possiamo confermare ed affermare a gran voce che Maria De Filippi è la regina della Mediaset.

Bizzarre sono alcune curiosità che abbiamo scoperto sul suo conto, ad esempio sapete perché ha sempre con sé una manciata di caramelle? Il motivo potrebbe davvero sorprendervi. Ma, Maria De Filippi conquista il pubblico da casa che non intende affatto perdere nessuna puntata dei programmi televisivi da lei condotti. Da Uomini e Donne al Serale di Amici, passando per C’è posta per Te, ormai la nota conduttrice detiene lo scettro del successo. Proprio qualche settimana fa ha poi lanciato un nuovissimo programma, Ultima Fermata, che in onda il mercoledì su Canale 5, ha anch’esso raccolto un certo seguito.

Ma se nei panni di conduttrice sappiamo quasi tutto di Maria De Filippi, cosa sappiamo del suo privato? Certo anche in quel caso ci sono dettagli ormai noti, ma qualcosa potrebbe esservi sfuggito. Ad esempio, sapete che lavoro faceva Maria De Filippi prima del suo esordio televisivo e prima di conoscere Maurizio Costanzo? Pochi forse conoscono questo retroscena!

Maria De Filippi, che lavoro faceva prima del successo

Prima di diventare la conduttrice televisiva più amata e seguita, Maria De Filippi aveva ben altri programmi per la sua carriera. La storica conduttrice Mediaset ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza. Davanti a se vedeva una carriera completamente diversa, sognava la magistratura.

Insomma non immaginava certo le telecamere ed il mondo dello spettacolo. Ma a proposito, ricordate com’era agli esordi della sua carriera televisiva? Prima dell’esordio però e dopo la laurea, c’è anche un’altra breve parentesi che riguarda la vita della conduttrice. Sapete infatti che lavoro ha fatto prima del successo in televisione?

Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza con Lode, Maria De Filippi ha cominciato a lavorare come redattrice di testi e successivamente ha cominciato a lavorare in un ufficio legale.

Fin quando poi però, non ha fatto quell’incontro che le ha stravolto la vita. Nell’89 ha incontrato per la prima volta Maurizio Costanzo, sapete i due come si sono conosciuti? Si può dire che quella conoscenza le ha cambiato praticamente la vita, è diventata un’amatissima conduttrice e moglie di un volto anch’esso amatissimo della televisione italiana. Conoscevate questo retroscena?