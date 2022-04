Attualmente questa dolce bambina è nella scuola di Amici 21 e con la sua grinta ha catturato l’attenzione di tutti: la riconoscete?

Tutti aspettavamo con ansia questo momento. E finalmente è arrivato. Proprio stasera, Sabato 2 Aprile, andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 21. I concorrenti che sono riusciti ad accaparrarsi un posto sono diversi. E tutti hanno saputo dimostrare di avere tutte le carte in regola per vincere il talent.

Chi è questa dolce bambina raffigurata in foto? Senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto difficile capire di chi si tratta! Anche perché, se guardate con attenzione la foto, potete chiaramente notare che il tempo sembrerebbe non essere affatto passato per lei. Splendida era da piccina e splendida è ancora adesso a distanza di anni. Stiamo parlando, infatti, di una giovanissima ballerina della scuola Amici 21, che ha subito saputo conquistare l’attenzione di tutti. Il motivo? È semplicissimo: la sua grinta! Bando alle ciance, ecco a chi facciamo riferimento.

È nella scuola di Amici, ma avete riconosciuto chi è questa dolce bambina?

Quando sale sul palco, non ce n’è per nessuno! Entrata a far parte della tanto ambita scuola di Amici 21 sin dalla sua prima puntata, la giovanissima ballerina ha impressionato tutti con la sua grinta. I suoi balletti, infatti, si sono dimostrati un successo impressionante. E le sue esibizioni sul palco sono sempre stati descritti come qualcosa di indescrivibile. Sarà proprio lei la vincitrice di questa edizione del talent? Chi lo sa: è ancora tutto da vedere.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete riusciti a riconoscerla? Chi è questa dolce bambina raffigurata in foto? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: la bella Carola Puddu. Nata a Cagliari nel 2000, la giovanissima ballerina di Amici ha da sempre questa passione per la danza. Tanto che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia vissuto anche a Parigi per circa nove anni. Ritornata in Italia negli anni scorsi a seguito di un infortunio, ha voluto provare una nuova esperienza. E fino ad adesso ne è uscita vincitrice.

Vi piace Carola come ballerina? E, soprattutto, credete che possa essere proprio lei la vincitrice di Amici 2021?