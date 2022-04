Elisa Isoardi, attimi di paura mentre stava tranquillamente camminando per strada: “Sono pericolosi”, poi prende e scappa via.

Continua ad essere attivissima sui social, Elisa Isoardi. In attesa di poterla rivedere nuovamente sul piccolo schermo – anche se si è vociferato di un suo ipotetico ritorno – l’amatissima conduttrice continua a condividere ogni momento della sua giornata con i suoi sostenitori.

Vera e propria regina indiscussa di Instagram, Elisa Isoardi non perde mai occasione di poter permettere ai suoi followers di entrare a far parte della sua vita e quotidianità. E così, tra uno scatto al naturale ed un altro, la conduttrice ama condividere ogni cosa col suo pubblico. L’ha fatto anche qualche ora fa, quando – in compagnia del suo piccolo Zen – si è lasciata riprendere mentre camminava tranquillamente per strada ed ha avuto un incontro piuttosto “particolare”. Attimi di paura, quindi, per la famosa conduttrice, che – appena resasi conto del pericolo – si è immediatamente dileguata. Come darle torto, d’altra parte! “Sono pericolosi”, ha detto prima di darsi alla fuga. Scopriamo cos’è successo: non ci crederete mai!

Paura per Elisa Isoardi: subito scappa via, cos’è successo

Chissà dove aveva intenzione di andare Elisa Isoardi quando si è lasciata riprendere mentre camminava per le strade di Roma. Fatto sta che, inaspettatamente, è stata la protagonista di un incontro piuttosto ravvicinato. “Roma centro ed ecco qua..”, inizia a dire la conduttrice mentre riprende un cinghiale che camminava tranquillamento a due passi da lei. Davvero incredibile, non c’è che dire!

Una vera e propria scena surreale, ve lo assicuriamo. E che mette i brividi solo a guardarla. D’altra parte, chi è che vorrebbe vedere un cinghiale aggirarsi per la propria città come se nulla fosse? Decisamente nessuno, è ovvio! Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere la paura provata da Elisa Isoardi e la sua immediata reazione di mettersi in fuga. “Hai visto Zen?”, ha iniziato a dire al suo cagnolino prima di dileguarsi. “Oltretutto sono anche pericolosi”, ha concluso.

Insomma, un incontro ravvicinato davvero pazzesco! Cosa ne pensate?