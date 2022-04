Federico Fashion Style fa chiarezza una volta per tutte sul suo orientamento sessuale

Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style è ‘famoso’ per essere il parrucchiere dei Vip. In questi anni tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo si sono affidati a lui e al suo talento e oggi ha una proficua clientela. A quanto pare è sempre stato appassionato di questo mondo tanto che da piccolo si dilettava a fare acconciature alla bambole.

Una passione che grazie ad impegni e tanti tanti sacrifici è diventata il suo lavoro. Ma Federico da diverso tempo non è attivo solo in questo campo ma l’abbiamo visto ospite anche in diverse trasmissioni. Nel 2021 è stato anche uno dei concorrenti di Ballando con le stelle e sul palco è stato affiancato dalla maestra di ballo Anastasia Kuzmina. Il parrucchiere dei vip ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, incalzato dalla conduttrice su quanto accaduto nel programma di Milly Carlucci ha voluto fare chiarezza. Ma che cos’è successo a Ballando? Nel programma durante un battibecco l’hair stylist ha spiegato che essere fashion e glamour non è compreso da tutti e oggi, quando la gente per strada dice che è gay non ci fa più caso. Ed è proprio su questa questione che ha voluto fare chiarezza. Ma vediamo che cosa ha detto in questa vecchia intervista.

Federico Fashion Style fa chiarezza sul suo orientamento sessuale

L’hair stylist dei vip e non solo, diversi mesi fa è stato ospite ad Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone. La conduttrice è ritornata su quanto successo a Ballando con le stelle, dato che proprio allora era un concorrente.

A questo punto Federico Fashion Style ha voluto fare chiarezza su una questione di cui spesso si parla, ovvero il suo orientamento sessuale. Federico ha detto che le persone giudicano solo per le paillettes e gli abiti appariscenti ma il suo motto è legato anche a questo suo modo di voler apparire: “Quando passi ti devono guardare“. Anche i suoi genitori presenti in studio hanno affermato che già da piccolo Lauri amava essere eccentrico nei modi e da bambino amava abbellire le altre bambine.

Il parrucchiere dei vip ha inoltre detto che lui è etero e non ha nulla da nascondere: “Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita ma solo perchè avevo problemi miei”. Federico Lauri infatti ha una relazione con Letizia Porcu e la loro storia d’amore va avanti da tanti anni. Nel 2017 è nata la piccola Sophie Maelle.