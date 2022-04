GF Vip, Jessica fa chiarezza sul suo rapporto con Barù: “E’ vero che ci sentiamo”

Gf Vip, Jessica fa chiarezza sul suo rapporto con Barù una volta fuori dal reality: “E’ vero che ci sentiamo”.

Jessica Hailé Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessa ha trionfato con ben il 62% dei voti contro Davide Silvestri. Così l’attore si è accontentato del secondo posto.

Ha fatto un bellissimo percorso, si è riscoperta e ha portato fuori quei lati del carattere che spesso aveva tenuto nascosto. In questa esperienza ha conosciuto Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Quando l’enologo è entrato nella casa i fan hanno notato che aveva degli sguardi diversi per Jessica e così è nata la ship delle ship con tanto di hastagh, i Jerù. Ancora oggi è spesso in tendenza nonostante siano passate più di due settimane dalla fine del reality. Forse perchè di loro si parla ovunque ma non si sa nulla di certo e quindi la curiosità diventa spesso padrona. Negli ultimi giorni la principessa ha rilasciato un’intervista a Casa Chi e qui ha anche fatto chiarezza sul suo rapporto con Barù. Entriamo nel merito delle sue parole.

GF Vip, cosa succede tra Jessica e Barù dopo il reality: “E’ vero che ci sentiamo”

La fine del Grande Fratello Vip non ha attenuato la curiosità sulla ship che ha fatto tanto parlare nella casa, e parliamo di quella formata tra Jessica e Barù. Il loro hashtag è ancora adesso attivo ed è spesso in tendenza, nonostante la chiusura del programma.

Ma cosa succede realmente tra Jessica e Barù? La vincitrice ha rilasciato un’intervista a Casa Chi e qui ha anche fatto chiarezza sul suo rapporto con l’enologo e sui vari accadimenti successivi al reality. Rosalinda Cannavò ha commentato dicendo che dalle parole di Jessica si intuisce che loro vogliono tenere privato questo legame e da questo si capisce che c’è anche una frequentazione assidua, anche se non si sono ancora visti e Jessica ha risposto: “Sì, noi ci sentiamo molto spesso, per il momento non c’è molto da dire e da raccontare ma quando sarà vi faremo sapere”.

La principessa ha inoltre spiegato, rispondendo alle domande dei giornalisti, che sia lei che Barù sono liberi di uscire con chi vogliono. Adesso però sono entrambi molto impegnati e sta inoltre passando il tempo con la sua famiglia. In aggiunta ha voluto smentire le diverse voci che parlano di un suo invito a cena a Barù e di un rifiuto di quest’ultimo, cosa che non c’è assolutamente stata: “Voglio smentire questa fake news io non ho fatto nessun invito a cena, è vero che ci sentiamo però ancora non ci siamo mai detti… appena sarà possibile ci vedremo, anche in amicizia ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo”.