Isola dei Famosi, “Attimi di paura, siamo scappati in elicottero”: racconto da brividi

Quest’anno di nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, Alvin racconta quali sono stati i momenti più difficili in Honduras: veri attimi di paura!

Ospite di Ignazio Moser e Valentina Barbieri alla scorsa puntata di Isola Party, l’inviato Alvin ha ricordato alcuni episodi critici vissuti in Honduras in questi anni. Tornato in questa edizione 2022 ad occupare il ruolo di inviato, ha parlato dei momenti più complicati per lui e per il resto dello staff.

I telespettatori ricorderanno sicuramente che il noto conduttore originario di Rho è stato il primo inviato del programma quando questo passò da Rai 2 a Canale 5 nel 2015 e al timone c’era Alessia Marcuzzi.

Alvin è poi stato riconfermato nell’edizione del 2016, del 2019 ed in questa. Insomma, la sua esperienza sull’Isola non è certo trascurabile: pertanto, non è difficile immaginare che in questi anni, avrà sicuramente dovuto fare i conti con non pochi imprevisti, come quello avvenuto giorni fa.

Purtroppo, alcuni di questi sono stati abbastanza inquietanti: lo ha rivelato lui stesso nell’intervista, vediamo cosa ha detto.

Isola dei Famosi, Alvin: “In quattro anni ce ne sono stati di momenti critici”, episodi da paura

L’Isola è per sua stessa natura un programma soggetto ad inconvenienti: i naufraghi devono affrontare faticose prove fisiche e mentali, privazioni di ogni tipo e la debolezza dovuta alla mancanza di cibo può davvero essere un ostacolo.. E per l’inviato? Naturalmente anche lui può trovarsi in circostanze poco confortevoli e Alvin lo sa bene.

Quando i conduttori dell’Isola Party gli hanno chiesto quali siano state le situazioni più complicate nel periodo di permanenza in Honduras, Alvin ha spiegato che la più difficile è stata proprio la sua prima esperienza nel 2015. “Era la prima edizione di Mediaset, sono venuto qui e mi sono trovato in un modo che è diverso dal nostro come stile di vita. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti”, ha ricordato.

Poi ha raccontato che non fu possibile fare la prima puntata e che era vestito con i sacchi della spazzatura visto che entrava acqua dappertutto. “Ci sono stati attimi di paura, ma quando si è aperto un piccolo spazio nel cielo siamo riusciti a scappare in elicottero. Il volo verso la terra ferma è stato molto forte, eravamo tutti zitti”, aggiunge.

Un’avventura che non risparmia proprio nessuno!