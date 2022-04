Isola dei Famosi, gli scintillanti bracciali di Ilary Blasi stanno facendo impazzire tutte: quanto costano e qual è la marca

I favolosi bracciali di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi hanno subito catturato l’attenzione di tutti: scopriamone i dettagli!

Partita quasi due settimane fa, questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta offrendo al pubblico davvero tanto materiale per divertirsi ed appassionarsi alle vicende dei naufraghi. Un cast ricco e ben assortito, composto da concorrenti ‘agguerriti’ che, col passare del tempo, sarà sempre meno facile gestire.

Lo sa bene Ilary Blasi, per la seconda volta al timone del programma, che sembra essere proprio la conduttrice ideale per un gioco del genere. E’ importante mantenere i nervi saldi per chi affronta la dura esperienza in Honduras ma anche per colei che dall’Italia deve guidare le varie dinamiche.

Insomma, con la sua personalità schietta e decisa, la moglie di Francesco Totti è tutto ciò di cui si ha bisogno in un contesto del genere. Inutile dire che, oltre a svolgere egregiamente il suo ruolo, la Blasi sa conquistare la scena anche col suo stile incantevole.

Finora gli outfit da lei sfoggiati in puntata non sono mai passati inosservati e anche i suoi accessori sono forieri di nuove tendenze. Come ad esempio, i bracciali super glamour che portava nel corso della scorsa puntata de L’Isola hanno decisamente colpito tutti. Vediamo il prezzo e la marca di questi favolosi polsini gioiello.

Ilary Blasi abbaglia con i suoi bracciali: nuova tendenza in arrivo?

Oltre a mostrarci il proprio camerino, nelle ultime ore la bionda conduttrice ha pubblicato delle storie su Instagram in cui la si vede con i gioielli con i quali l’abbiamo vista andare in onda. Su ciascun polso si vede una fila di bracciali elasticizzati, con pietre di vari colori e diverse grandezze, che insieme risultano scintillanti al massimo.

Si tratta di una linea firmata De Liguoro, marchio milanese nato nel 1963. Il costo ovviamente varia in base alla dimensione delle pietre, ma in generale si aggira tra i 65 ed i 95 euro. Più se ne indossano, più è garantito l’effetto luccicante; ad esempio Ilary ne indossava più o meno sei ad ogni polso.

Tutto fa pensare che questi gioielli diventeranno presto la nuova tendenza della stagione, scommettiamo?