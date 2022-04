LDA, sapete come ha iniziato a scrivere musica? Sarebbe partito tutto da un sogno

Prosegue l’avventura di Luca D’Alessio, in arte LDA, al serale di Amici: non tutti sanno come ha iniziato a scrivere musica, scopriamolo!

La sua presenza ad Amici 21 non è passata affatto inosservata: Luca alias LDA è il figlio del famoso cantautore napoletano Gigi D’Alessio ed è approdato lo scorso autunno alla ventunesima edizione del talent di Canale 5 come allievo della classe di canto. Da subito, però, è stato chiaro a tutti che il diciottenne napoletano di talento ne ha da vendere a prescindere dall’essere figlio d’arte.

Anzi, è stato proprio questo il suo ‘tallone d’Achille’ negli anni: all’interno del programma, LDA ha più volte raccontato il disagio provato nella diffidenza di molti nei suoi confronti come artista. E’ usuale infatti in questi casi che le persone pensino erroneamente che il figlio di un artista famoso riesca a raggiungere certi traguardi solo perché agevolato dal genitore.

A dispetto di tutto ciò, però, lui non si è mai arreso e a soli 18 anni persegue caparbiamente il suo sogno spinto dalla voglia di dimostrare il suo valore indipendentemente da chi sia suo padre.

Ma com’è iniziato il suo percorso nella musica?

LDA oggi è un amatissimo cantante di Amici 21, ma come ha iniziato a scrivere musica?

Terzo figlio di Gigi D’Alessio e dell’ex moglie del cantante Carmela Barbato, Luca ha respirato musica fin da piccolo. Oltre a suo padre, sono tanti gli artisti che hanno catturato la sua attenzione fin dall’età di 13 anni: Jovanotti, Adriano Celentano, Justin Bieber.

La decisione di avvicinarsi alla scrittura dei brani è avvenuta in conseguenza di un fatto abbastanza singolare: sarebbe stato infatti un sogno in particolare ad averlo spinto verso l’universo delle sette note. In base a quanto si legge sul web, sembra che il ragazzo abbia sognato una donna e che questa gli abbia detto una frase, che lui si è poi segnato: “Ho perso il sorriso ed ho rubato il cielo per questo ho truccato i tuoi occhi di blu”.

