Luigi prima di Amici 21, sapete che cosa faceva? Non tutti lo immaginano

È tra gli ipotetici vincitori di Amici 21, ma sapete che cosa faceva Luigi prima di prendere parte al reality? Non tutti lo immaginano.

Siete anche voi in trepidante attesa per questa nuova e terza puntata del serale di Amici 21? Noi assolutamente si! Dopo lo spettacolo che ci è stato regalato nel corso dei primi due appuntamenti, siamo certi che anche la puntata di stasera ci sorprenderà.

A farci compagnia in questo terzo Sabato sera di Amici 21 non solo ci sarà la giuria, anche se uno di loro non sarà presente perché risultato positivo al Covid, ma anche tutti i giovanissimi talenti. Tra loro, c’è anche lui: Luigi Strangis! Vero e proprio performer ed animale da palcoscenico, il cantante calabrese è tra i papabili vincitori. Prima della puntata di questa sera, però, ci è sorta una curiosità proprio su di lui: cosa faceva prima di presentarsi sul palco di Amici 21? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una recentissima puntata del pomeridiano.

Luigi, sapete che cosa faceva prima di Amici 21?

La sua energia non può assolutamente passare inosservata! Giovanissimo, ma con un talento davvero incredibile, Luigi Strangis non perde mai occasione di poter catturare su di sé l’attenzione del pubblico italiano. Dapprima con il suo inedito “Muro”, poi “Tondo”, scritto da Enrico Nigiotti, “Tienimi stanotte” e tutte le cover cantate nel corso di questi mesi, il cantante calabrese ha ampiamente dimostrato di che pasta fatta, risultando tra i papabili vincitori di questa edizione. Siete curiosi, però, di sapere prima di approdare nella scuola di Amici 21?

Seppure giovanissimo, sembrerebbe che la passione di Luigi sia da sempre legata alla musica. Da quanto si apprende dal suo racconto fatto nel corso di una puntata del pomeridiano, sembrerebbe che – ancora prima di arrivare nel talent di Maria De Filippi – il cantante non abbia mai perso occasione di poter mettere in pratica il suo amore per la musica e il canto, lavorando in alcuni locali della sua città proprio come musicista. Insomma, un retroscena davvero incredibile e che sottolinea quanto sia spudorata la sua passione.

Vi piace Luigi? E, soprattutto, secondo voi vincerà?