Avete mai visto Michele di Amici 21 da ragazzino? Com’è cambiato in tutti questi anni il giovanissimo talento della scuola.

Di talenti ce ne sono stati nella scuola di Amici, ma Michele Esposito ha superato di gran lunga tutti. Giunto nel talent di Maria De Filippi perché voluto da Alessandra Celentano, il ballerino di danza classica ha lasciato a bocca aperta tutti per la sua incredibile bravura.

Come in molti ricorderanno, Michele è stato proprio il primo allievo della scuola di Amici 21 ad accaparrarsi la maglia del serale. Seppure entrato qualche settimana prima, il giovanissimo ballerino è stato il primo ad avere la maglia dorata ed avere, quindi, il pass diretto per la fase serale del programma. Vi sta piacendo il suo percorso nel corso delle puntate del serale? A noi si, tantissimo! Diciamo che Michele non ha affatto deluso le aspettative della sua maestra Alessandra Celentano, ma anche dei suoi ammiratori. Così come abbiamo fatto con Leonardo, siamo andati a spulciare anche il canale Instagram del giovane Esposito e vi abbiamo rintracciato un suo scatto da ragazzino. Del buon Lini abbiamo notato che non è affatto cambiato nel corso degli anni, ma di Michele possiamo dire la stessa cosa? Scopriamolo.

Avete mai visto Michele di Amici 21 da ragazzino? Com’è cambiato nel tempo

I nostri canali social ufficiali sono diventati un po’ come i nostri diari segreti virtuali. Su di essi condividiamo tutto. Ed oltre a mostrarci al nostro pubblico nel presente, siamo soliti renderli partecipi del nostro passato con scatti che ci ritraggono da bambini o da ragazzini. Chi è che non l’ha mai fatto? Ebbene. Non siamo gli unici e soli ad aver interagito in questo modo coi nostri followers, ma anche il giovanissimo Michele di Amici 21.

Dando una sbirciatina al suo canale instagram in attesa della puntata di stasera, abbiamo rintracciato una foto di Michele da ragazzino. Lo scatto risale al 2015 quando il giovane Esposito, a quanto pare, aveva soltanto 15 anni. Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiato in tutto questo tempo? Resterete davvero di stucco.

Seppure siano trascorsi 7 anni dallo scatto ed oggi Michele sia un uomo a tutti gli effetti, si vede chiaramente che no è affatto cambiato negli anni. Vi piacerebbe se vincesse lui?