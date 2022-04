È morto Piero Sonaglia, storico assistente di studio delle trasmissioni di Maria De Filippi: l’ultimo saluto di Gerry Scotti, che dolore!

Sono tantissime le persone che, nel corso di tutti i programmi di Maria De Filippi, i suoi ammiratori hanno avuto la possibilità di “conoscere”. E a cui si sono affezionati. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lui: il buon Piero Sonaglia!

Vera e propria spalla destra di Maria De Filippi, Piero Sonaglia svolgeva il ruolo di assistente di studio nella maggior parte dei programmi di “queen Mary”. A partire dal famoso Uomini e Donne fino a Tu si que vales, il buon Piero era sempre pronto ad incitare il pubblico ad applaudire. Ebbene. Purtroppo, è proprio su di lui che dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia: è morto! A diffondere la triste novella, stando a quanto si apprende dal web, sarebbe stato Roberto Cenci. Ed, in men che non si dica, ha fatto il giro di internet. Tante sono le persone che hanno voluto ricordare Pietro, rivolgendogli dolci e commoventi parole. E l’ha voluto fare anche il mitico Gerry Scotti.

Piero Sonaglia morto, l’ultimo saluto da brividi di Gerry Scotti

Ricordate quando, prima di chiamare la sua “scuderia Scotti” a Tu si que vales, il mitico Gerry urlava “Pieroooo”? Ebbene. Era proprio rivolto al buon Sonaglia, storico ed amato assistente di studio di Maria De Filippi. Qualche istante fa, come dicevamo, la notizia della sua morte! Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, cosa ne abbia determinato la morte. Quello che importa sapere è che, appena appresa la notizia, sono stati davvero tantissimi coloro che hanno voluto rivolgere a Piero un ultimo saluto. Non solo parliamo di Gianni Sperti e di alcuni ex protagonisti del dating show, ma anche di Gerry Scotti.

Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, grazie al quale siamo riusciti a rintracciare alcuni “dettagli” della sua casa, il mitico Gerry ha voluto salutare Piero Sonaglia, rivolgendogli delle parole davvero da brividi. “Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra”, ha scritto il conduttore a corredo di uno scatto che ritrae l’assistente di studio alla guida della scuderia.

Parole da brividi, quindi, che testimoniano quanto l’animo di Piero fosse buono ed unico.

Il messaggio di Maria De Filippi

Dopo l’addio straziante di Gerry Scotti, non poteva affatto mancare quello di Maria De Filippi. Alcuni istanti fa, sulle pagine social dei suoi programma, la conduttrice ha riservato delle parole da brividi al suo assistente di studio, nonché suo grande amico.

Ci stringiamo intorno al dolore della famiglia.