Non potete perdere Raimondo Todaro in questo scatto: come è cambiato il ballerino

In questo scatto non potete proprio perdere il maestro di Amici: come è cambiato Raimondo Todaro negli anni? Il prima e dopo del ballerino

Ha mosso i primi passi a suon di danza sulle note di canzoni latino americane. Il ballo è da sempre stato per Raimondo Todaro una grande passione. Un amore per questa disciplina che lo ha portato non solo ad ottenere numerosi meriti già in tenera età, ma che gli ha permesso di crescere nel mondo dello spettacolo e collezionare numerosi successi sino ad oggi.

A Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ha acquisito non solo notorietà, ma è anche diventato uno ballerini più amati. La sua carriera è stata un crescendo. Non esordisce davanti le telecamere solo come ballerino perché Raimondo Todaro inizia anche una carriera da attore. Lo ricordate nel 2008 in Provaci ancora Prof?

Ma quello è solo l’inizio di tante altre avventure televisive perché successivamente, e precisamente nel 2013 lo ritroviamo nella fiction Il Commissario Montalbano, l’anno successivo in Squadra Antimafia-Palermo Oggi e qualche anno più tardi nel 2017 è insieme ad Elena Sofia Ricci in Che Dio ci Aiuti. Dopo Ballando con le Stelle per Raimondo arrivano poi altre opportunità. Super apprezzate anche le sue doti canore che ha ben potuto mettere in mostra con la sua partecipazione ad un altro talent molto amato, Tale e Quale Show. Ed oggi, acclamato ed amatissimo è uno dei maestri di ballo all’interno della scuola di Amici.

Si può dire che il suo sia un curriculum artistico ricco di esperienze. Ma ricordate com’era Raimondo Todaro agli inizi della sua carriera televisiva? Come è cambiato nel tempo il ballerino? Non potete affatto perderlo in questo scatto!

Raimondo Todaro, non potete perdere il ballerino in questo scatto: come è cambiato

Questo 2022 ha regalato a Raimondo Todaro la cattedra all’interno della scuola di Amici e nelle vesti di maestro di ballo all’interno del talent non abbiamo potuto certamente fare a meno di notare e contare le volte in cui il giovane ballerino si è scontrato con la differenza di vedute con la maestra Celentano. I due si sono spesso confrontati in uno scambio di opinioni non sempre amichevole.

Ma tornando indietro nel tempo, ricordate Raimondo Todaro agli inizi delle sue esperienze televisive? In questo scatto possiamo proprio notare come è cambiato nel tempo Raimondo Todaro.

Era il 2005 quando per la prima volta Raimondo Todaro ha messo piede in uno studio televisivo per prendere parte al programma che è poi diventato la sua seconda casa per ben 14 edizioni e che gli ha permesso di ottenere il grandioso successo che, diciamocelo, si è meritato. Ebbene si, parliamo proprio di Ballando con le Stelle. Da quel momento la sua vita è completamente cambiata, e con il suo talento il giovane ballerino ha così potuto condurre la sua scalata verso il successo.

Sicuramente dal 2005 ad oggi che son trascorsi 17 anni, a parte le candeline spente, il leggero cambio di acconciatura e quel filino di barba che gli attribuisce ancora più fascino, si può dire che Raimondo Todaro sia considerato oggi come allora un vero sex symbol, non trovate?