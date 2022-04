Roger Balduino, avete notato quei tatuaggi? Qual è il loro significato

Roger Balduino è un naufrago de L’isola dei famosi: avete notato i tatuaggi che ha sul corpo? Scopriamo qual è il loro significato.

L’isola dei famosi ha avuto inizio con la nuova edizione il 21 marzo. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto i naufraghi anche se nel corso delle dirette potrebbero esserci nuovi arrivi. I concorrenti sono divisi in coppie ma ci sono anche ‘single’ a Playa Sgamada.

Questa è una grande novità dato che non era mai accaduto nelle precedenti edizioni. Roger Balduino è un naufrago del reality. E’ un modello di origini brasiliane non molto noto in Italia anche se ha lavorato per importanti brand. Questa esperienza è per lui sicuramente un grande trampolino di lancio perchè gli consente di farsi conoscere. Negli ultimi giorni si parla di un avvicinamento di Balduino con Estefania Bernal. L’affinità c’è e sembrerebbe che sia anche ben corrisposta. Ovviamente siamo agli inizi, quello che sarà lo vedremo nel corso delle settimane. Il naufrago è un giovane molto bello, fisico scolpito, sguardo profondo e un sorriso magnetico. Sull’isola possiamo ammirarlo e non abbiamo non potuto notare i suoi tatuaggi. Voi li avete visti? Vi spieghiamo il loro significato.

Isola dei famosi, avete visto i tatuaggi di Roger Balduino? Qual è il loro significato

Tra i naufraghi de L’isola dei famosi citiamo Roger Balduino, modello di origini brasiliane che ha subito catturato l’attenzione per i suoi modi semplici e per la sua bellezza che di certo non passa inosservata. E’ di lui che negli ultimi giorni si parla spesso in riferimento ad un presunto flirt con Estefania Bernal. Sembrerebbe che i due concorrenti si piacciano. Vedremo se queste rose fioriranno oppure no.

Roger ha un fisico atletico, molto scolpito. Osservandolo non abbiamo non potuto notare i suoi tatuaggi: ma qual è il loro significato? Sul polso il naufrago ha una cartina del mondo stilizzata che dovrebbe far riferimento alla sua passione per i viaggi. Ma questo tatuaggio non è il solo che fa riferimento a questa sua grande passione.

Sul bicipite ha una cartina stilizzata con un aereo che sembra la sorvoli e sopra è disegnata una bussola di una certa dimensione. Anche questo tatuaggio sembrerebbe far riferimento alla passione per il viaggio. Sempre sul braccio destro, nella parte esterna dell’avambraccio ne ha un altro.

Sembrerebbe una clessidra. Non ha spiegato il suo significato ma questo ‘disegno’ potrebbe essere associato allo scorrere del tempo, ad un riferimento quindi a cogliere quello che la vita dà, cogliere l’attimo.