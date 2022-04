Vite al Limite, com’è diventata Olivia Cruz? Che fine ha fatto oggi

Olivia Cruz è stata una paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, ma com’è diventata oggi? Che fine ha fatto.

In tantissimi conoscono la storia di Olivia Cruz e in altrettanto diversi non hanno potuto fare a meno di apprezzare la sua incredibile trasformazione. Con un peso iniziale di circa 264 kg, la quarantaseienne dell’Illinois ha scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan per iniziare una nuova vita.

All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, Olivia Cruz aveva 46 anni, pesava 264 kg e sentiva la fortissima esigenza di ritornare in forma. Alle telecamere del programma, infatti, aveva raccontato di vivere una vita davvero ignobile per via dei suoi chili di troppo. E di avere il bisogno di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Ci è riuscita? Assolutamente si! Trascorsi i 12 mesi all’interno della clinica di Houston, la simpaticissima Cruz ha segnato un record davvero incredibile. Certo, non è alla pari di quelle 10 trasformazioni di cui vi abbiamo parlato recentemente, ma il cambiamento di Olivia non può non essere preso in considerazione. Una volta uscita da Vite al Limite, la quarantaseienne pesava ben 116 kg. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Scopriamo che fine ha fatto oggi.

Olivia Cruz di Vite al Limite, che fine ha fatto oggi? Com’è diventata

La storia di Olivia Cruz a Vite al Limite è la storia di una rinascita davvero impressionante. Fortemente ossessionata dal cibo spazzatura e solita trovare nel junk food motivo di conforto e consolazione, la quarantaseienne era stanca dei suoi chili di troppo. Ed è proprio così che si è decisa a rivolgersi al dottor Nowzaradan. Il suo percorso in clinica è stato davvero sensazionale. Seppure non siano mancati alti e bassi, la Cruz è riuscita a portare a termine un cambiamento choc, proprio come quello di Brandon Scott e Bethany Stout. Da 264 kg, come dicevamo precedentemente, è arrivata a pesare ben 116 kg.

Seppure in tantissimi siano rimasti sbalorditi nel constatare la sua trasformazione, ci sono numerosissime persone che vogliono sapere come sia diventata oggi Olivia Cruz. Purtroppo, non abbiamo tantissime notizie in merito. Sembrerebbe che abbia un canale Facebook, ma non lo aggiorna da un po’. Quello che, però, possiamo dirvi è che – nel corso di un episodio di Vite al Limite e poi – Olivia non ha perso occasione di raccontare la sua vita dopo il programma. Non solo ha continuato a dimagrire, ma si è anche sottoposta all’intervento per la rimozione della pelle in eccesso ed ha trovato anche lavoro.

Insomma, Vite al Limite le ha cambiato davvero la vita!