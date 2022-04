Sabato 2 Aprile è andata in onda la terza puntata di Amici 21, ma chi sono stati eliminati? Nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Uno spettacolo pazzesco: è proprio questo che ci viene in mente a dire dopo aver assistito alla terza puntata di Amici 21. Ricco di esibizioni, di performances clamorose e molto altro ancora, il talent si dimostra ancora una volta un vero e proprio portatore di emozioni e di energia.

Così come le altre puntate a cui abbiamo assistito di questo serale, anche quella andata in onda Sabato 2 Aprile è stata piuttosto ricca. Come al solito, non sono mancate le frecciatine tra i professori e piccoli scambi di opinione, ma il talento dei ragazzi è prevalso su tutto. Avete visto, però, chi sono stati gli eliminati di questa puntata? Dopo avervi parlato di coloro che hanno dovuto abbandonare il programma nel corso della prima e della seconda puntata, non possiamo fare a meno di raccontarvi quello che è successo ieri sera in casetta.

Chi sono gli eliminati della terza puntata di Amici 21

Se non avete avuto la possibilità di guardare fino alla fine la terza puntata di Amici 21, ma adesso siete curiosi di scoprire chi sono stati gli eliminati, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro! Di seguito, vi spiegheremo tutto quello che occorre sapere.

La prima manche di questa terza puntata di Amici 21 è stata aperta e vinta dal team formato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. I due professori hanno scelto di mandare dinanzi ai giudici tre talenti della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini: John Erik, Crytical ed Albe. Ad avere la peggio, però, è il ballerino, che immediatamente ha abbandonato la scuola. La seconda manche, inoltre, ha visto scontrarsi sempre i “Cuccatodo” contro Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Stavolta, quest’ultimi hanno avuto la meglio, scegliendo di mandare al ballottaggio finale: Nunzio, Sissi e Aisha. Terza ed ultima manche, che ha visto scontrarsi i sopraddetti team ed andare all’ultima sfida finale: LDA, Luigi e Leonardo. Proprio quest’ultimo, però, è l’eliminato provvisorio insieme a Nunzio.

Ritornati in casetta, Leonardo e Nunzio hanno avuto la possibilità di scoprire chi tra loro è stato eliminato. Purtroppo, il giovanissimo fratello di Giada è stato il terzo eliminato. Ve lo sareste mai immaginato? Siamo arrivato ad un punto del talent tale che ciascuno di loro meriterebbe la finale. Cosa ne pensate?