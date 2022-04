Amici 21, il toccante video omaggio a Piero Sonaglia dopo la puntata: “Ciao Piero”

Amici 21, il toccante video omaggio a Piero Sonaglia dopo la puntata accompagnato dalla parole di Maria De Filippi: “Non smetterò di cercare il tuo sguardo”.

Sabato 2 aprile è andata in onda la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo in mattinata è arrivata la notizia della scomparsa di Piero Sonaglia, l’assistente di studio del talent show, di Uomini e donne, di Tu si que vales e di C’è posta per te.

Maria De Filippi non ha potuto salutare durante la puntata Sonaglia perchè questa, come sappiamo, è registrata qualche giorno prima. Ma quando le luci della terza puntata si sono spente è arrivato un toccante video in omaggio al suo assistente che da anni l’ha affiancata nelle sue trasmissioni televisive. Alla fine del filmato le parole della conduttrice hanno accompagnato la foto dell’uomo: “Non smetterò di cercare il tuo sguardo”.

Amici 21, il video omaggio a Pietro Sonaglia al termine della puntata

Nella mattina di sabato 2 aprile è giunta la terribile notizia della scomparsa di Piero Sonaglia, assistente di studio di Maria De Filippi. Per anni ci ha accompagnato la famosa frase della conduttrice ‘Piero metti due sedute‘ ad Uomini e donne, o le grida scherzose di Gerry Scotti a Tu si quel vales che pronunciano forte suo nome.

La scomparsa dell’assistente è arrivata all’improvviso e ha spiazzato il pubblico da casa che si era affezionato alla sua figura e a quella abitudine di vederlo in studio, ma soprattutto ha spiazzato tutti coloro che lavoravano fianco a fianco con lui, ad Amici, a Tu si que vales, ad Uomini e donne e a C’è posta per te. Alla fine della terza puntata del talent show andata in onda sabato 2 aprile, è arrivato straziante il ricordo a Sonaglia: “Ciao Piero”.

Nel video sono stati mostrati alcuni dei momenti lavorativi in cui era presente l’assistente. Non abbiamo non potuto constatare la familiarità di questi momenti vissuti con tutto il gruppo di lavoro e l’affetto, il rispetto, e l’ironia che ha accompagnato tanto impegno. Al termine dell’omaggio sono arrivate le parole di Maria de Filippi, riportate per iscritto:

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te. Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirà in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.